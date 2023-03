Emma García es incapaz de seguir por lo que se vio en el plató de ‘Fiesta’

Emma García se ha emocionado al recordar a su padre, recientemente fallecido, en el Día del Padre. Con lágrimas en los ojos, la presentadora ha hecho una importante reflexión

Este domingo, 19 de marzo, Emma García estaba especialmente sensible en ‘Fiesta’. Y es que, como a todas las personas que han perdido a su progenitor, en el Día del Padre se le agolpan los recuerdos. La presentadora, cuyo padre fallecía en febrero de 2022, no podía evitar emocionarse al lanzar una importante reflexión dirigida a todos esos afortunados que todavía pueden seguir disfrutando de sus padres.

Después de presenciar como una hija felicitaba a su padre en directo en el programa con un emotivo mensaje, Emma García no podía evitar emocionarse al acordase del suyo. Sobre todo cuando veía a sus colaboradores también muy emocionados. Además, desvelaba que era su hermano el que le había desestabilizado al mandar un mensaje al chat familiar que tienen en WhatsApp: «Ha escrito hoy un mensaje que digo ‘ostrás, que tu hermana tiene que presentar un programa, no me hagas esto'».

«Cuando mi padre se fue, todos los mensajes que recibí es que a partir de no sé cuánto tiempo viene lo peor y yo dije ‘joe, qué mala leche’. Y tienen toda la razón. Es curioso cómo luego con el tiempo, le vas echando más de menos. Él nos falta, pero os tengo a vosotros… tengo tanta suerte», aseguraba la comunicadora con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Además, pedía a quienes todavía tengan a sus padres con ellos, que les disfruten al máximo y que aprovechen cada minuto a su lado.

La presentadora recuerda a su ‘aita’ en Instagram

Horas antes de ponerse al frente de ‘Fiesta’ en un día tan especial, Emma García compartía en sus historias de Instagram una foto de cuando era pequeña en la que aparecía junto a su ‘aita’ (padre en vasco). «¡¡¡Feliz día del Padre!!! ¡¡¡Disfrutad los que podáis del vuestro y darles muchísimo cariño!!! No sabéis lo que echo de menos al mío…», escribía.

Fue en febrero de 2022 cuando la presentadora vasca recibió uno de los golpes más duros de su vida, al tener que decir adiós a su querido ‘aita’. «Cuando te lo esperas, no llega esa despedida. Cuando no te lo esperas, aparece», reconocía en su regreso a ‘Viva la Vida’ tras el fallecimiento de su padre. No obstante, se mostraba tranquila al saber que se había ido con el cariño de toda su familia: «Estuvimos hasta el último momento diciéndole lo que le queríamos y lo que le queremos». «Voy a hacer lo que él siempre me decía: sonríe, sonríe siempre. Porque él me decía que, en esta vida, o ganas o aprendes, pero nunca pierdes», añadió.