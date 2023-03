El nuevo y sorprendente proyecto profesional de Orestes Barbero tras salir de ‘Pasapalabra’

El histórico concursante de ‘Pasapalabra’ Orestes Barbero dará el salto a la gran pantalla con su aparición en la película ‘El hotel de los líos’, comedia protagonizada por Pepe Viyuela y José Mota.

Este jueves, 16 de marzo, Orestes Barbero puso fin a su andadura en ‘Pasapalabra’ después de que Rafa Castaño se llevara los 2.272.000 euros de bote. Un hito en la historia de la televisión que vieron 4,5 millones de personas.

El burgalés ya no volverá al concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3 porque así lo dictan las normas del programa, pese a las protestas de la audiencia, que piden que siga. Sin embargo, las reglas dictan que cuando uno de los participantes se lleva el bote, el otro también deberá decir adiós llevándose lo que tuviese acumulado por su participación diaria.

Ahora hemos sabido que Orestes cambiará la pequeña por la gran pantalla, ya que hará un cameo en la película ‘El hotel de los líos’, la nueva comedia protagonizada por Pepe Viyuela y José Mota, que se estrenará en cines el próximo viernes 24 de marzo. El filme se ha presentado este mismo viernes 17 en el Festival de Málaga.

En la película, Orestes hará un guiño a su participación en ‘Pasapalabra’

En la cinta, Orestes Barberó interpreta al hijo de la cartera del pueblo, y cuenta con un guiño a su exitoso paso por ‘Pasapalabra’ al poner de manifiesto sus habilidades con el vocabulario. Pese a no haberse llevado el bote, el joven se ha convertido en uno de los concursantes más querido por el público que tarde tras tarde, se emocionaba y vibraba con el duelo entre él y Rafa.

Después de que su compañero, y ya amigo, se llevara el bote, él lo encajó con la mejor de sus sonrisas. Sus palabras emocionaron a la audiencia: «No tengáis pena por mí. Tengo un buen acumulado, que es un botecillo majo. Tengo los siguientes años resueltos, no hay ninguna pena por eso, y me alegro mucho por Rafa». Éste le escuchaba con una mezcla de sensaciones, y es que han sido 197 duelos los que no han hecho disfrutar.

‘El hotel de los líos’ es la secuela de ‘García y García’, película estrenada en el 2021, y que está de nuevo dirigida por Ana Murugarren y protagonizada por José Mota y Pepe Viyuela. Junto a ellos, Paz Padilla, Diego Arroba ‘El Cejas’, Ricardo Castella, Antonio Resines, la italiana Meteora Fontana y los niños Carla Chiorazzo, Carlos Morollón, Daniela Casas, David Calderón y Pablo Fernández.