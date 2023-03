El motivo de fuerza por el que Paz Padilla se ve obligada a apartarse de la TV

Ya lo adelantó su hija, Anna Ferrer, hace apenas unos días. Su madre, Paz Padilla, llevaba días afónica y su principal objetivo ahora era recuperarse después de anunciarse un varapalo profesional: la cancelación de su programa, ‘Déjate querer‘, debido a las bajas audiencias que ha cosechado. Ahora hemos sabido que la presentadora ha sido intervenida de las cuerdas vocales para poner fin a su dolencia.

«Hace unos días me puse en manos de este genio, el doctor Pablo Cariñanos, en quien confiamos muchos profesionales que vivimos de nuestra voz. Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión», escribía Paz Padilla en su perfil de Instagram junto a una foto en la que aparece con el famoso doctor. Esta no es la primera vez que la actriz se pone en manos de este especialista, ya que, el pasado mes de diciembre, tuvo que enfrentarse a una intervención similar. Además, su hija también confió en él para hacerse una rinoplastia.

Ahora, la gaditana tendrá que hacer reposo unos días, y tendrá que comunicarse sin utilizar la voz. Algo difícil para ella, que es tan charlatana. Eso sí, se consuela con que «¡gracias a ‘El hotel de los líos’ aprendí la lengua de signos y nunca pensé que me vendría tan bien!». De esta forma, hace referencia a la comedia protagonizada por José Mota y Pepe Viyuela que, tal y como ella misma ha publicado, «está batiendo récords de taquilla».

El mal momento televisivo de Paz Padilla

Paz Padilla no está atravesando por su mejor momento televisivo. Hace un año, ya protagonizó una abrupta salida de ‘Sálvame’ tras una brutal bronca con Belén Esteban en directo que terminó en despido. Sin embargo, meses después, Telecinco decidió retomar el contrato de larga duración con la presentadora, y, a finales del 2022, se hacía público que Paz había vuelto a los pasillos de Mediaset España. Lo haría para ponerse al frente de ‘Déjate querer’, el programa que, hasta entonces, había conducido Toñi Moreno antes de su salto a TVE.

Pero los resultados no han sido los esperados. Y, aunque empezó con muy bien pie, en parte gracias a la esperada entrevista a Jorge Pérez en su primer programa; a las semanas el descalabro ha sido brutal, pasando del 13% a un paupérrimo 8% de share. El último programa se emitirá este sábado, 1 de abril, y por el momento se desconoce qué programa le sustituirá en la parrilla televisiva.