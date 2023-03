Durante la presentación de los dos equipos, Roberto Leal se olvidaba de Rafa Castaño y la reacción de éste fue inmediata.

Son tantos los programas que Rafa Castaño y Orestes Barbero llevan en ‘Pasapalabra’ que ya no solamente son como parte de nuestra familia, sino que, además, cada tarde se pone de manifiesto el buen rollo que reina entre los concursantes y el presentador, Roberto Leal. Una complicidad que ha vuelto a quedar patente en la entrega de este lunes, 6 de marzo.

Durante la presentación de los dos equipos, a Roberto Leal se le ha olvidado presentar a Rafa. Directamente ha pasado a dar la bienvenida a Paola Dominguín, una de las invitadas de la tarde. Y el sevillano, tirando de sentido del humor, ha lanzado un buen zasca al presentador, aunque éste ha intentado, como buenamente ha podido, justificar ese lapsus. «Me estoy saltando a mi amigo Rafa, que es de Sevilla y como tengo tanta confianza me lo salto», ha bromeado.

Acto seguido, y entre risas, Roberto Leal se ha levantado a darle un cariñoso abrazo antes de proceder a explicar el motivo de su error: «Cuando hay empate, hablo primero con ellos y luego me los salto. Y como estoy tan acostumbrado porque empatan tantas veces, pues yo ya me lo he saltado».

Roberto Leal abraza a Rafa en ‘Pasapalabra’

El zasca de Rafa a Roberto Leal

«Di la verdad, que como soy del Betis…», replicaba el concursante antes de espetarle: «Ahora no te quiero hablar». Y es que Rafa tenía algo que comentar durante su presentación, ya que en el programa anterior estuvo a punto de llevarse el bote histórico. «Estoy muy nervioso», ha reconocido, «porque la tenía mirada (la palabra) pero es lo de siempre, que una cosa es estudiar y otra cosa es que te acuerdes».

Y una vez más, Orestes y Rafa terminaron el Rosco con empate. Algo a lo que, como dijo Roberto Leal durante la presentación, la audiencia ya está más que habituada. Los nervios están a flor de piel, y no es para menos, pues el que se lleve el bote hará historia en la televisión, llevándose el bote más alto jamás entregado en el programa.