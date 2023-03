‘El Desafío’, forzado a aclarar si Cristina Pedroche estaba embarazada ante el enorme revuelo

‘El desafío’ tuvo que aclarar que Cristina Pedroche no estaba embarazada cuando realizó la arriesgada prueba de su semifinal.

Cristina Pedroche no le tiene miedo a nada ni nadie. A lo largo de su carrera ha demostrado que lo que más le gusta es superarse a sí misma. Y eso es lo que hizo este viernes cuando volvió a ‘El desafío‘. La colaboradora de ‘Zapeando’ ya impresionó a todos en su primera visita al programa en la primera edición con un número de acrobacias aéreas con telas.

Y este viernes quiso dar un paso más allá. En esta ocasión la nueva presentadora de ‘Password’ se atrevió a hacer un reto de coreografía acrobática en un aro colocado a varios metros de altura. Cabe decir que Cristina Pedroche no tenía ningún tipo de seguridad, por lo que cualquier resbalón o caída podría haberle acarreado un gran susto.

Fue entonces cuando las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad al no entender cómo Cristina Pedroche era capaz de hacer lo que hizo estando embarazada. Así, algunos no dudaban en cuestionar si cuando grabó el programa lo estaría o no, o si al menos lo sabía.

#Eldesafiosemifinal No estaría la Pedroche embarazada? Cuando hizo eso del equilibrismo? — Kingston Best (@JoaKingstonBest) March 3, 2023

Ya tiene que tener eso tiempo grabado que la Pedroche no estaba ni embarazada #ElDesafíoSemifinal — Carmen RG (@Crg287) March 3, 2023

¿De qué año está grabado #ElDesafíoSemifinal? Porque entiendo que Pedroche no estaba preñada entonces, ¿verdad? @eldesafioA3 — Pablo (@pablo_jaquete) March 3, 2023

Pero pero la Pedroche no está embarazada❓#ElDesafíoSemifinal — Fabiola 🦉🦉 (@soniafabiola20) March 3, 2023

Esto desde cuándo está grabado?? Porque la pedroche no sabía ni que se iba a quedar embarazada vamos…#ElDesafíoSemifinal — Vera guay (@axaticrunia) March 3, 2023

#ElDesafioSemifinal esto hace meses que está grabado porque no estaba ni separada Laura escanes por los comentarios que hacen a veces de Risto, así que tampoco estaba embarazada la pedroche — Flamencos (@Flamencos12) March 3, 2023

Revuelo mayúsculo en redes

Así, ante el revuelo generado en redes sociales y el aluvión de críticas hacia el programa y hacia la propia Cristina Pedroche por el riesgo innecesario al que se había sometido la vallecana, ‘El desafío’ se vio obligado a dar explicaciones a través de Twitter.

«Cuando este programa se grabó, Cristina Pedroche no estaba embarazada. La seguridad de nuestros concursantes e invitados es lo primero», aseguraban en la cuenta oficial de Twitter del programa. Y es que cabe decir que esta tercera edición de ‘El desafío’ se grabó hace un año cuando ni tan siquiera Cristina Pedroche contaba con quedarse embarazada. Por eso, también hay alusiones a Risto Mejide con cada aparición de Laura Escanes, pues aún la pareja seguía junta.

Cuando este programa se grabó @CristiPedroche no estaba embaraza. La seguridad de nuestros concursantes e invitados es lo primero. — El Desafío (@eldesafioA3) March 3, 2023

La prueba de Pedroche que deja a todos en shock

Más allá del debate que se estableció en redes por si Cristina Pedroche estaba embarazada o no cuando realizó la prueba; la colaboradora de ‘Zapeando’ dejó a todos en shock con lo que fue capaz de hacer con el aro. Y es que Pedroche conquistó a todos con su valentía y su perseverancia después de haber sufrido un pequeño traspiés durante los ensayos.