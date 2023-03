Carmen Lomana, alto y claro contra Jorge Javier tras un ataque de ansiedad: «Me han hecho bullying»

Carmen Lomana ha acusado a Jorge Javier Vázquez del «ataque de ansiedad» que dice haber sufrido a raíz del demoledor artículo que escribió sobre ella en su blog de ‘Lecturas’

Desde que la nueva cúpula de Mediaset España prohibiera a todos los programas del grupo hablar de una serie de famosos que eran rostros habituales en los distintos espacios de Telecinco, estos han puesto el foco en otros rostros populares. Y uno de las polémicas que más esta dando que hablar es la guerra abierta entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada.

Hace una semana, la diseñadora visitó ‘Viernes Deluxe’, para cargar contra la que un día fue su amiga. Por si esto fuera poco, el pasado miércoles Jorge Javier Vázquez echó más leña al fuego atacando duramente a la socialité, quien, este fin de semana se ha defendido en el programa de COPE donde colabora.

«He tenido una semana terrorífica. Normalmente, lo gestiono muy bien. Sé quién soy y dónde estoy, pero hay veces que no», empezaba diciendo Carmen Lomana. «He sufrido, desde que aparecí en el panorama, unos ataques bestiales, calumnias… Cosas que no me voy a poner a explicaros, pero que son para escribir un libro. De maldad intrínseca«, ha añadido, lamentando, además, que estos ataques vengan por parte de «mujeres».

«Sufrí acoso y derribo por parte de ‘Sálvame'», lamenta Lomana

Además, ha explicado en el programa radiofónico que «procuro gestionarlo bien, pero te puedo asegurar que esta semana he tenido un ataque de ansiedad. Se me nubló la cabeza, no podía hablar. Gracias a que me dieron una pastilla».

Sobre el ‘Deluxe’ de Ágatha Ruiz de la Prada, Carmen Lomana reconoce que lo vio con buenos amigos, por lo que lo gestionó bastante bien: «Esa mujer, diciendo que había ido ahí a destrozarme. Una mujer que ha sido mi amiga, por más que ahora quiera negarlo (…) Mis amigos no querían que lo viese, pero una tiene que enfrentarse a esas cosas».

Pero fue el artículo del presentador en ‘Lecturas’ lo que más daño le ha hecho: «El otro, Jorge Javier, escribió un artículo demoledor sin venir a cuento. Me puse muy mal, me quiso dar la puntilla». «Ya sufrí una vez acoso y derribo por parte de ‘Sálvame‘. Dijeron: ‘A esta pija la vamos a liquidar y nadie más la volverá a llamar en su vida'», ha agregado la colaboradora televisiva.

De esta forma, también ha recordado la demanda que interpuso en el año 2011 contra Kiko Matamoros, Belén Esteban y Mila Ximénez por considerar que habían dañado «su imagen, su intimidad y su honor». «No solo a los niños y a los adolescentes se les hace buylling. Todos hemos visto cómo en un programa de televisión ha habido acoso y derribo de mucha gente. Una falta de empatía y de caridad humana al prójimo bestial. Espero que esto vaya remitiendo», sentencia Carmen Lomana.