Ana Mena confiesa ahora por qué ‘OT’ puso al borde del abismo su carrera: «Me reventó»

La cantante malagueña ha compartido con Jesús Calleja lo complicados que fueron sus inicios, teniendo incluso que emigrar

Ana Mena es probablemente una de las artistas españolas más famosas de nuestro país. La de Málaga, que está a punto de sacar disco, se cuela siempre en la lista de éxitos cuando lanza algún tema, provocando toda una revolución en España. Sin embargo, no siempre tuvo esa suerte y sus inicios fueron muy complicados, tal y como ha contado en su visita a ‘Planeta Calleja‘.

La malagueña tenía claro que quería ser cantante y, viendo que no podía prosperar en España, decidió viajar a Italia para hacerse un hueco en la música. Aunque no conocía el idioma, estaba segura de que iba a conseguir calar en la cultura pop europea desde Italia. No obstante, la llegada de ‘Operación Triunfo’ paralizó sus progresos al completo.

«Llegó un fenómeno a España, que fue ‘Operación Triunfo’, que me reventó. Salieron muchos artistas jóvenes y era difícil tener tu hueco cuando llega ese tsunami. Tuve que sobrevivir a eso», contaba Ana Mena a Jesús Calleja, en clara referencia a cuando TVE recuperó el formato de Gestmusic en 2017. Mientras eso sucedía, Ana Mena hizo una colaboración con un artista italiano que nadie quería comprar.

Ahora Ana Mena es toda una artista de éxito, pero ella tiene claro que no siempre fue así. Ante Jesús Calleja contaba como le vendían actuaciones en sitios prestigiosos y luego acababan siendo en clubs de alterne. «Hemos comido mucha mierda», soltaba ella, que en más de una ocasión estuvo a punto de dejarlo todo: «Se me ha pasado muchas veces por la cabeza tirar la toalla».

Ana Mena intenta censurar al programa

Durante el viaje de Ana Mena con Jesús Calleja, la cantante quería mantener siempre su imagen impoluta ahora que es una artista de éxito. Era tal su obsesión que hasta llegaba a intentar censurar al programa, llegando incluso a soltar palabras inapropiadas para la televisión para que en edición no pudieran incluir el fragmento. Sin embargo, el programa burlaba esa censura.

Todo ocurría cuando el programa se disponía a subir una montaña en la que había que tener especial cuidado y subir con una técnica concreta. No obstante, Ana Mena no hacía ni caso a las indicaciones. «Ni caso. ¡Repite!», le pedía Jesús Calleja, mientras ella no le hacía caso: «¡No voy a repetir! Tira para adelante». Pero el presentador insistía: «Uno delante y otro atravesado, ¡venga!».

Esta situación provocaba la indignación de Ana Mena, que incluso pedía al programa que no pusieran este fragmento: «Tío, no quiero que pongáis esto». A lo que Calleja le echaba en cara: «¡Hombre! Naciste aprendida. No pongáis esto, porque ella nació aprendida y lo sabe todo y no quiere que la vean». Era entonces cuando ella pronunciaba unas palabras mal sonadas para evitar que el programa las añadiera en edición: «¡No lo pongáis! Caca, culo, mierda, puta». «¡Cómo es de maligna! Eso no se le ocurre ni a Belcebú. Tú no puedes pretender ser una mujer perfecta», reacciona Calleja.