Ana Rosa se queda desencajada con lo que dijo Máximo Huerta en ‘El Hormiguero’ sobre Pedro Sánchez

Ana Rosa Quintana se ha pronunciado sobre las declaraciones de Máximo Huerta en ‘El Hormiguero’ sobre Pedro Sánchez que están dando que hablar.

‘El Programa de Ana Rosa‘ no ha evitado abordar las explosivas declaraciones de Máximo Huerta sobre Pedro Sánchez y su dimisión en ‘El Hormiguero’ pese a ser un espacio de la competencia directa. El escritor acudió al talk show de Pablo Motos para hablar de la nueva aventura profesional en la que se ha embarcado -las apertura de una librería en su pueblo- y promocionar la quinta edición de su último libro.

Pero, además, se sinceraba como nunca sobre su efímera experiencia como Ministro de Cultura con unas palabras concretas que están dando que hablar y que ha recogido el matinal de Telecinco durante su mesa política. «Ayer a Pablo Motos le contó cómo había sido su dimisión. Describe a un Pedro Sánchez con un ego que no le cabe en España», introducía Quintana tras ver semejante obús de quien fue su compañero durante 10 años.

Y es que Máximo Huerta retrató a un presidente egocéntrico cuando se reunió con él en el momento previo a anunciar su dimisión como ministro de Cultura tras apenas una semana en el cargo. «Entré a hablar con él y a decirle ‘me voy, no pasa nada’. Lo que me resultó paradójico es que empezó a hablar de él, de cómo se le vería en la historia en el futuro (…) Empezó a hablar de todos, que acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González… De mi, ¿Qué dirán? A mi me dieron ganas de decir, padre, que estoy hablando yo», explicó el periodista con resentimiento.

Una confesión que ha dejado a Ana Rosa alucinando como así ha transmitido ella misma y que ha ocupado la mesa de su programa: «El otro (Máximo) iba a presentar su dimisión y en vez de consolarle Sánchez solo hablaba de él mismo… ¿Qué dirá de mi la historia?, le dijo». «Una preocupación de Pedro Sánchez que ha vuelto a repetir», ha terminado sentenciando la comunicadora sobre el dirigente socialista.

Además de esa controvertida revelación, Máximo también reconoció que le «tiraron» de su puesto como ministro y destapó lo desamparado que se sintió por parte del PSOE. En ese sentido, lamentó que a él no le respaldaron como sí hicieron con Nadia Calviño o Pedro Duque con casos parecidos al suyo: «Esa tarde no llamó nadie. Yo subí, pedí el coche y subí con el discurso ya escrito para dimitir».