Aluden a Jorge Javier delante de Ana Rosa y lo que se apresura a decir deja claro cómo es su relación

Una espectadora de ‘El programa de AR’ confiesa ser fan tanto de Ana Rosa como de Joaquín Prat y Jorge Javier y la presentadora no se quedó callada.

‘El programa de Ana Rosa‘ conectó este jueves en directo con Burgos para hablar sobre la detención de un jubilado, que está detrás del envío de cartas bomba al presidente del Gobierno, varios ministros y la embajada de Ucrania. Sin embargo, la conexión derivó en otros derroteros cuando una vecina del hombre confesó ser gran fan de Ana Rosa Quintana, de Joaquín Prat y de Jorge Javier Vázquez.

La charla con Elisa, la vecina del hombre detenido en Burgos, fue muy distendida durante todo el rato. Pero fue al final cuando Ana Rosa Quintana se iba a despedir cuando ella le sorprendía con sus palabras. «Elisa, eres encantadora, te agradecemos mucho que seas tan agradable con nuestra compañera Claudia», le decía la presentadora a su invitada.

Fue entonces cuando Elisa reveló que era una gran espectadora de Telecinco y que veía todos los programas. «Ana Rosa, te quiero muchísimo, estás espléndida con el pelo corto, más que con la melena», le empezaba diciendo la mujer en alusión al look con el que Ana Rosa Quintana está presentando desde su vuelta en octubre tras su tratamiento contra el cáncer.

A partir de ahí, Elisa empezó a recordar los momentos en los que Ana Rosa mencionaba en su programa tanto a su madre como a su tía. «Recuerdo que hace años hablabas mucho de tu mamá y de tu tía Isa, ¿tú tenías una tía que se llamaba Isa, no?», le preguntaba la mujer. A lo que Ana Rosa le respondía que «sí, mi tía Isa falleció el año pasado y mi mamá unos años antes».

Pero Elisa siguió haciendo mención a los recuerdos que tenía de la presentadora hablando de sus hijos. «También recuerdo que mentabas a tu hijo el mayor, también a Juan y a Jaime». Unas palabras que a Ana Rosa lejos de molestarla le hacían sonreír. Y por si fuera poco, Elisa también aprovechaba para lanzarle un piropo al copresentador del programa. «Tengo que decirte que el gran Joaquín Prat junior, es un gran presentador y profesional, cada vez que terminaba el programa decía ‘Anita, un beso que te quiero mucho», aseveraba recordando las despedidas que tenía Joaquín mientras Ana Rosa Quintana estaba de baja.

La relación de Quintana y Jorge Javier

Tras ello, Elisa también nombró al presentador de ‘Sálvame’. «Jorge Javier Vázquez me cae muy bien, soy adicta a Telecinco, algunas veces le he oído decir ‘yo he empezado con Ana Rosa a trabajar, fue para mí una gran maestra, estoy muy agradecido a ella y la quiero mucho’, eso se lo he escuchado a él», le comentaba la mujer.

Finalmente, Ana Rosa Quintana no dudó en expresarle a la mujer cuál es la relación que mantienen Jorge Javier y ella pese a llevar muchos años sin trabajar juntos. «Es que es verdad, nos queremos mucho desde hace tantos años», comentaba la presentadora después de que hace justo un mes mantuvieran una guerra de zascas con la visita de Jorge Javier a ‘El programa de AR’.