'Valle Salvaje', avance capítulo del miércoles 30 de abril: Una expulsión y Adriana contra las cuerdas

Después de tener que sufrir un parón en su emisión este lunes por culpa del apagón masivo que dejó a toda España sin luz durante casi diez horas; las series diarias de La 1 han regresado este martes a la parrilla de TVE. Así, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' han ofrecido nuevos episodios a la espera de volver a parar este jueves por ser el día del Trabajo.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio le pedía disculpas a Matilde por haber perdido los nervios con ella y haber pagado su cabreo y frustración hacia su madre con ella. Y Matilde le dejaba claro que no está dispuesta a soportar algo parecido.

Leonardo parece que se ha recuperado y le pedía a Julio poder retomar su trabajo como capataz pero el Gálvez de Aguirre le advertía que si sigue así tendrá que enviarle una misiva a su padre contándole todo lo que ha ocurrido.

Paralelamente, Bernardo también hablaba con Leonardo para dejarle claro que sabe que está enamorado de Bárbara y le presionaba para que vuelva a su casa. Tras ello, el joven visitaba a su amada.

Por su parte, Úrsula llegaba a Casa Grande anunciando que ha quedado con Rafael para ir al teatro. Algo que preocupaba y mucho a Adriana. Precisamente, Pedrito le preguntaba a su hermana qué le ocurre porque la ve muy seria y ella le terminaba reconociendo a Julio que no le gusta nada su prima.

José Luis incidía en presionar a Mercedes para que se disculpe con Victoria y Alejo intervenía para dar la cara por su tía. Tras ello, Mercedes le pedía a su sobrino que le prometa que mantendrá a la familia unida. Una petición que suena a despedida. Y por si fuera poco, Victoria escuchaba a José Luis asegurando a sus hijos que ni Victoria ni Mercedes ocuparán el hueco que dejó Pilara.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 30 de abril a partir de las 16:50 horas en su nuevo horario antes de 'La promesa'?:

Avance del capítulo 157 de 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le deja claro a José Luis que la convivencia con su cuñada Mercedes es imposible porque es difícil renunciar al hombre con el que le gustaría casarse. Y después, la propia Victoria anima a Mercedes a marcharse de su casa.

Por su parte, Leonardo le pregunta a Rafael si permitirá que se quede como capataz de la Casa Grande si le promete que no volverá a excederse en sus obligaciones y no volverá a sufrir ningún incidente. Además deja claro que no puede volver con su padre.

Mientras, Irene no duda en cuestionarle a su tía Mercedes el motivo por el que María, la prometida de Leonardo se presentó en la fiesta de disfraces sin avisar y sin estar invitada. Y después, le pregunta a Bárbara si está convencida de que nadie sabía lo de su relación con Leonardo. Paralelamente, Bernardo deja caer que quiere revelarle la verdad al joven pero Mercedes le dice que ni se le ocurra.

Raimunda vuelve a encararse con su hijo por dejarse engañar por alguien que les arruinó la vida y Atanasio le dice que está muy equivocada. Después, Atanasio le dice a Matilde que tiene que contarle algo de suma importancia.

Finalmente, Úrsula sigue tratando de tener un bonito detalle con Adriana pero ella no está por la labor de tener una buena relación con su prima. Y Julio no duda en recriminarle su actitud hacia ella. Mientras, Úrsula sigue tratando de ganarse a Rafael.