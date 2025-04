Un ex directivo de Mediaset habla en estos términos de 'La familia de la tele' y vaticina su futuro en TVE

Cuando está a punto de cumplirse dos años del final de 'Sálvame' en Telecinco tras 14 años de éxito; todo su equipo se prepara para dar el salto a las tardes de TVE con 'La familia de la tele', el nuevo magacín que estrenará La 1 el próximo martes 22 de abril a las 15:50h con 'El gran desfile', un evento de programación que contará con Paloma del Río y Cayetana Guillén Cuervo como maestras de ceremonia.

Antes del estreno del nuevo programa producido por LA OSA Producciones y que presentarán María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand; uno de los que fuera directivo de Mediaset hasta la salida de Paolo Vasile, Baldomero Toscano se ha pronunciado alto y claro sobre la llegada del universo 'Sálvame' a TVE.

Así, el que fuera director de producción de programas de Mediaset, ha hablado de la llegada de 'La familia de la tele' en Radio Isla Cristina. Y lo ha hecho poniendo en valor al que será una de las cabezas pensantes del programa, David Valldeperas, el director del programa.

"Es un gran director y, sobre todo, tiene sentido del espectáculo y del humor. Sabe menear un plató para que haya salseo, ebullición y le echa imaginación y ganas a su trabajo", asegura Baldomero Toscano sobre el que fuera director de 'Sálvame' y que también estará tras 'La familia de la tele'.

Baldomero Toscano, ex director de producción de Mediaset valora la llegada de 'La familia de la tele'

"La aparición de 'La familia de la tele' en La 1 va a suponer un buen terremoto en las tardes. Tienen hueco para hacer un buen producto y, sobre todo, porque yo creo que la gente, el espectador, sigue teniendo necesidad de lo que fue 'Sálvame', de algo intrascendente, divertido, ácido… Yo creo que rescatar ese espíritu, que lo van a saber hacer, sin duda, porque Valldeperas va a saber hacerlo, va a funcionar", prosigue destacando Toscano.

En esta entrevista, el ex directivo de Mediaset no duda además de pronosticar cuál será el futuro de 'La familia de la tele' en lo que a audiencias se refiere. "Tendrán que tener paciencia. Antes del verano, finales de junio, pueden ser líderes a poco bien que lo hagan. Yo les aseguro cierto éxito. Y, sobre todo, me gusta porque va a meter un meneo a las tardes", asevera.

"La televisión funciona muy bien cuando hay meneos. Mira el meneo de 'La Revuelta', que tiene sus luces y sus sombras. Están bien esas sacudidas en antena", concluye en esta conversación en la que también sentencia crudamente a Sonsoles Ónega.