'Maestros de la Costura Celebrity' anuncia a sus cuatro finalistas tras una doble expulsión en RTVE

Tras hacer un parón en su emisión la semana pasada para evitar competir contra 'Supervivientes' en jueves, 'Maestros de la costura Celebrity' ha regresado este miércoles a TVE con la emisión de su semifinal en la que hemos conocido a los cuatro finalistas.

Para ello, 'Maestros de la costura Celebrity' ha vivido tres nuevas pruebas en las que ha habido una doble expulsión. En el primer reto de la noche, los seis concursantes se enfrentaban a una prueba en la que tenían que diseñar, confeccionar y teñir una prenda que los defina. Pero tenían que tener mucho cuidado porque no todos los tintes funcionan en todas las prendas.

Por si fuera poco, los aprendices tenían que adaptar los maniquíes a diferentes tallas y escalar los patrones. En definitiva, una prueba de alto nivel tras la que los jueces de 'Maestros de la costura Celebrity' decidían que el primer expulsado de la noche fuera Eduardo Casanova por lo que Laura Sánchez conseguía salvarse y mantenerse al menos hasta la última prueba.

Eduardo Casanova, primer expulsado de la semifinal

Así, el director de cine y actor de 'Aída' se despedía del taller después de haberse librado in extremis hace dos semanas. "Yo no estaba para la final y hay que ser objetivos, hay dioses ahí que cosen increíble, estoy más que satisfecho", reconocía Eduardo Casanova mientras que los jueces le agradecían su trabajo y compromiso y lo mucho que les ha hecho divertirse. "Ya era fan tuyo de siempre y ahora me encantas todavía más", le decía Palomo Spain.

"Lo único que deseo de corazón de verdad es que la audiencia se haya entretenido y divertido con mis fallos y con mis errores. Es lo único que deseo", aseveraba él. "He sido tan feliz. Mi forma de comunicarme es el arte, no sabes lo importante que es para una persona a la que le cuesta expresarse que le den una nueva vía de comunicación. Y eso es el arte. Me he mostrado 100% como soy yo", sentenciaba antes de dejar claro que para él quién merecía ganar es Carmen Farala.

"Merece ganar Carmen Farala sin ninguna duda. Hay una cosa que quiero reivindicar. ¿Sabéis quién ha cosido mucho y a escondidas? Con pistolas de silicona, con lo que había. Sin dinero o sin que tuvieran nada. Las drag queens. Es hora de poner en valor todo lo que han hecho las drag queens por la moda. Y Carmen Farala está aquí para demostrar eso, así que espero que gane", defendía el director de cine.

"¿Sabéis quién ha cosido mucho y a escondidas? Con pistolas de silicona, con lo que había. Sin dinero o sin que tuvieran nada. Es hora de poner en valor todo lo que han hecho las drag queens por la moda. Por eso espero que @CarmenFarala gane #MaestrosDeLaCostura" 👏 pic.twitter.com/T6lEvLp17O — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 9, 2025

Pilar Rubio y la Terremoto de Alcorcón, primeras finalistas

En la penúltima prueba de exteriores, los cinco semifinalistas de 'Maestros de la costura Celebrity' viajaban hasta Barcelona. Allí, en el taller de la casa de moda Tot-Hom, la firma catalana de Alta Costura, en la que se convierten en obras de arte las creaciones de Marta Rota, elaboradas de manera artesanal y con gran atención al detalle, los aprendices trataban de ganarse su puesto en la final.

Los equipos se jugaban el pase a la semifinal reproduciendo dos diseños de su nueva colección de Alta Costura. Por un lado, Pilar Rubio, la Terremoto de Alcorcón y Edu Soto luchaban contra Carmen Farala y Laura Sánchez. No obstante, el trabajo era individual por lo que finalmente los jueces decidían que las dos primeras finalistas de esta edición fueran Pilar Rubio y la Terremoto de Alcorcón.

Edu Soto y Carmen Farala, nuevos finalistas de 'Maestros de la costura Celebrity'

De esa forma, Edu Soto, Laura Sánchez y Carmen Farala se enfrentaban a la última prueba de expulsión en la que tenían que reproducir icónicos vestidos de Cristóbal Balenciaga siendo Edu Soto el que como mejor aprendiz de los mandiles negros tenía el privilegio de escoger qué vestido iba a replicar él y cuáles iban a hacer sus compañeras.

Nada más empezar la prueba, Laura Sánchez no dudaba en pedir el imperdible para solicitar la ayuda de Pilar Rubio mientras que Carmen Farala se arriesgaba a sacar adelante el trabajo ella sola pese a tener el vestido más largo y por tanto el que más complicado era de hacer en su totalidad. Pero ella prefería hacerlo sola y demostrar que podía con todo pues además reconocía que ella no necesitaba ganar el programa.

Pese a la ayuda de Pilar Rubio, Laura Sánchez no conseguía hacer el trabajo como debía porque le faltaba el tejido principal al vestido que tenía que realizar. Por tanto, con ese error, la modelo se convertía en la última expulsada de 'Maestros de la costura celebrity' mientras que Edu Soto y Carmen Farala se sumaban a sus dos compañeras como finalistas del talent presentado por Raquel Sánchez Silva. "Me voy a la final por un error de Laura y eso me fastidia mucho por ella porque no se lo merece", reconocía Edu Soto.

Por su lado, Laura Sánchez reconocía que gracias al programa ha podido ver la moda desde otro punto de vista. "Darle el valor a todo el trabajo que hacen estos señores", aseveraba refiriéndose a los jueces, que también destacaban que había sido un regalo verla en los talleres. "Continúa cosiendo y con esta pasión que estaba latente", le pedía Lorenzo Caprile.

Laura Sánchez se queda a las puertas de la final y abandona el taller de #MaestrosDeLaCostura 💔 pic.twitter.com/yZr8tUk1yB — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 9, 2025

Después al igual que Eduardo Casanova, Laura Sánchez no se reprimía al decir que su ganadora es Carmen Farala. "Todos hemos pasado a lo largo de nuestra vida por situaciones que nos han hecho aprender, que nos han bajado al barro pero creo que ella ha pasado más que nadie y no nos lo ha contado. Ella legaba todos los días con una sonrisa, es una maestra de la vida y se merece mucho estar ahí", aseguraba la modelo haciendo llorar a su compañera. "Amo a Laura, echaré de menos esa sonrisa que ilumina pero creo que me llevo una amiga para toda la vida", reconocía la drag queen.