Kiko Matamoros reaparece así en 'La Revuelta' después de su operación de esófago con un dardo a Iker Jiménez

En mitad de la primera emisión de "bajo consumo" de 'La Revuelta', que David Broncano había anunciado como un pase sin público, un rostro familiar emergió de uno de los palcos por sorpresa. Kiko Matamoros regresó al espacio de TVE para pronunciarse sobre la segunda cancelación de 'La familia de la tele'. A su vez, actualizó su estado de salud con el humorista tras su última operación.

"Es simplemente ver cómo se encuentra él, porque como hemos hablado de lo que ha pasado con el nuevo programa de las tardes de La 1 pues...", adelantó David Broncano, anunciando la única excepción de la noche en cuanto a público presente en el teatro. Fue entonces cuando un foco apuntó a uno de los palcos, donde se encontraba el tertuliano junto a su mujer, Marta López Álamo.

Kiko Matamoros bromea sobre la última cancelación de 'La familia de la tele': "Belén Esteban metió los dedos en un enchufe"

Y el presentador no tardó en agradecer a Kiko Matamoros por su improvisada aparición. "Yo te pondría en plano fijo para contemplarte un rato largo", señaló Broncano con sorna. Fue entonces cuando el televisivo alabó la idea de 'La Revuelta' de adaptar el programa a los recursos energéticos actuales. "Una maravilla, me acuerdo cuando hacíamos nuestro programa en pandemia que fueron los mejores programas. Creo que está muy bien, bajo consumo", subrayó el tertuliano.

Ya vamos con miedo cada lunes por si ocurre una nueva desgracia que impide el estreno de @familiadelatele 💀 @KikoMatamoros pic.twitter.com/YfmUrvNM0g — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 29, 2025

"Quería decir que están muy bien las cosas, estos dos aplazamientos que hemos hecho, porque además creo que hemos sido nosotros los que nos hemos cargado la luz ayer... Creo que Belén Esteban metió los dedos en un enchufe", añadió entonces sobre la segunda cancelación consecutiva del estreno de 'La familia de la tele', que debería haber aterrizado en las tardes de la cadena este lunes.

Y si bien señaló a Belén Esteban como la culpable del apagón energético sin precedentes, Kiko Matamoros tampoco dudó en bromear sobre la implicación de sus compañeros en el fallecimiento que secuestró la actualidad la semana pasada. "Lo del Papa... no sé qué decirte, mejor me lo callo. Vale, estoy dando pistas a Iker Jiménez para que se haga seis programas", esgrimió entonces, aludiendo al presentador de 'Cuarto Milenio'.

Sobre su último revés de salud y su operación de esófago: "No me pasaba la comida"

"El lunes con dos cojones, el 5/5/2025 se lo digo a Iker para que se haga otro programa sobre la numerología y demás", sentenció entonces con nuevo dardo al rostro de Cuatro, recordando la fecha definitiva en la que TVE celebrará el gran desfile con el que darán la bienvenida a las nuevas estrellas de las tardes de La 1 a su plató en Prado del Rey.

Pero David Broncano parecía tener sus dudas ante un anuncio de tal calibre como el que protagonizaron Belén Esteban y María Patiño durante su última visita del jueves pasado. "No sé si es buena estrategia anunciarlo, igual tendríais que hacerlo un día por sorpresa a las cuatro de la tarde y ya", sugirió el humorista a Kiko Matamoros, que había subrayando al inicio de la noche como la doble cancelación era "una señal" de algo.

Y el invitado de este martes no dudó en sincerarse sobre el revés de salud que le obligó a abandonar la presentación oficial de 'La familia de la tele' en el Teatro Eslava hace unas semanas. "Tenía una obstrucción del esfínter, no me pasaba la comida", aclaró el tertuliano, explicando a David Broncano que se había sometido a una operación de esófago recientemente.