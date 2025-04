Frank Blanco da un giro de 180 grados con lo que dice ahora de Anita tras lo visto en 'Supervivientes'

Si hay un Montoyista en los programas de Telecinco es Frank Blanco. El presentador de 'Tardear' suele defender siempre al concursante de 'Supervivientes 2025' así como a Carmen Alcayde. Por contra, no suele coincidir mucho con Anita, pero este lunes el presentador ha dado un giro.

Todo se debía al momento que se vivió este domingo en 'Conexión Honduras' cuando Álvaro Muñoz Escassi tenía que elegir a uno de sus compañeros para que se fuera a Playa Calma tras haber ganado la Liga de los Dioses.

Así, el colaborador de 'Tardear' no dudaba en elegir a Anita para que fuera la concursante que se fuera al grupo en el que se encuentra Montoya. Sin embargo, al ser la líder de su playa, Anita no podía ser la seleccionada y la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' decía que renunciaba a ser líder para poder marcharse. Un gesto que hacía que Frank Blanco cambiara de opinión con respecto a la ex pareja de Montoya.

"Renuncio al collar Laura", aseguraba Anita cuando la presentadora explicaba que ella no podía ser la que se cambiara de equipo. "Anita es líder y no puede abandonar el grupo así que necesito otro nombre", insistía Laura Madrueño antes de que Escassi decidiera entonces enviar al otro grupo a Laura Cuevas.

"Lo de Anita, ahora sí me la creo", aseguraba Frank Blanco tras ver el vídeo. "Ahora sí me creo porque estaba dispuesta a renunciar a todo por estar con Montoya, ahora no veo que sea estrategia", aclaraba cuando el resto de compañeros le preguntaban qué había cambiado para que ahora no desconfíe en Anita Williams.

Mientras que José Antonio Canales Rivera sí que la cuestionaba. "Lo que tengo claro de Anita es que se piensa que está en el patio del colegio, ahora me salto la valla, ahora me quiero ir por aquí y ahora renuncio. Supervivientes tiene unas normas y hay que cumplirlas", defendía el que fuera ganador de 'La isla de los famosos'.

Por su parte, Mario Vaquerizo planteaba que quizás Anita no es que quisiera estar con Montoya sino que se iba para no seguir en el grupo en el que no está cómoda. "Pero va a ser por lo otro", le replicaba Frank Blanco defendiendo que sí que se iba para poder estar con su ex pareja.