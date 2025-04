Antonio Rossi impugna lo que está pasando en 'Supervivientes 2025' con estos tres concursantes

Antonio Rossi ha estallado con vehemencia en 'Vamos a ver' ante la monopolización que hay en 'Supervivientes 2025' con tres concursantes. Concretamente con el triángulo formado por Montoya, Anita y Manuel.

"Van a hacer víctimas a la audiencia. Estoy hasta las narices del tema Montoya, Anita y Manuel. Hasta las narices ya", ha clamado el colaborador del programa conducido por Joaquín Prat. "Si ellos no pasan página, que no pasen página, pero, por favor, que a nosotros nos dejen en paz. No se avanza, me aburre", ha proseguido, dando su visión como telespectador.

"Es más de lo mismo, desde el primer día. No hay ni un mínimo paso hacia adelante. Es repetir el mismo argumentario, que si brilla, que si los dientes, que si me has cambiado por este... Es lo mismo desde hace nueve meses", ha criticado Antonio Rossi sobre Montoya, incapaz de pasar pagina en 'Supervivientes'.

"La víctima, al final, somos nosotros, porque esto es un coñazo en toda regla ya", ha añadido el tertuliano a modo de crítica a la organización del reality de Telecinco, responsable en gran parte del monotema al juntar a los tres en la isla.

Por su lado, Alessandro Lequio ha apoyado las palabras de Antonio Rossi: "Es un coñazo, sobre todo ver a Montoya llorando. A la televisión se viene llorado de casa. Él creía que iba a ser la estrella indiscutible de este reality y está viendo que Manuel está ganando protagonista. Luego ver a Anita como la 'redentora de los cautivos' da bastante risa, la verdad".