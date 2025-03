'Tardear' paraliza el directo ante la última hora de 'Supervivientes 2025' sobre un altercado

Tras el gran éxito de 'Supervivientes 2025' en su arranque, los magacines de Telecinco se están volcando con el reality. Es el caso de 'Tardear' que ha incorporado una palapa en su plató para comentar la última hora del reality.

Así, este jueves Frank Blanco y Verónica Dulanto comenzaban anunciando la última hora sobre algo que ha ocurrido en Honduras. "Paramos máquinas. Nos están comentando que se está produciendo una bronca enorme, gigantesca y monumental entre Laura Cuevas y Makoke. Pero bestial, eh", avanzaba la presentadora.

Tras ello, Mónica Hoyos era la primera en reaccionar. "Me imagino a Laura diciéndole de todo a Makoke, que se está controlando también", comentaba la ex concursante de 'Supervivientes' en 2019. "Bueno, Makoke no se queda callada, eh", apostillaba por su parte Raquel Bollo.

Después de avanzar que habían descubierto el origen del enfrentamiento de Makoke con Terelu Campos, Frank Blanco se preguntaba si en el caso de Laura y Makoke también había algún problema del pasado. "¿Tiene algo en su historial guardado?", cuestionaba el presentador de 'Tardear'. "Puede ser, Makoke tiene con todo el mundo. Yo tendría mucho respeto de pelearme en directo con Laura porque tiene una lengua…", respondía Mónica Hoyos.

Y según le iban explicando por el pinganillo, Verónica Dulanto daba más datos de lo sucedido entre Makoke y Laura Cuevas. "No solo la bronca ha sido entre Laura Cuevas y Makoke, sino que ha implicado a más compañeros. Esto se va a convertir en la macrobronca", avanzaba la presentadora.

"Al final en la isla no da tiempo a quitarte de en medio, así que le va salpicando a todos", apuntaba entonces Dulanto. "Vaya manera van a tener hoy de recibir a los chicos de La isla de las tentaciones. Van a llegar a una isla verdaderamente en ebullición", comentaba por su parte Boris Izaguirre en alusión a la llegada de Anita y Manuel.

Finalmente, Frank Blanco comentaba que se podría ver todo este jueves en la gala de 'Supervivientes'. "No sé si nos dará tiempo a nosotros a ver esa bronca. Sino esta noche tenemos Supervivientes en Telecinco, allí lo veremos todo", advertía el presentador.