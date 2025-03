Susto en 'Supervivientes' con el repentino desvanecimiento de una de las concursantes

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' llevan medio mes de convivencia en las playas de los Cayos Cochinos. Un periodo de extrema dureza en el que los concursantes han tenido que hacer frente a condiciones climatológicas adversas que han traído consigo situaciones críticas como el desmayo de Nieves Bolós. Un episodio que a punto ha estado de costarle muy caro a la concursante.

Tal y como se ha podido ver en las imágenes difundidas por el reality, leves Bolós se encontraba de pie en la playa cuando, de repente, se ha precipitado a la arena. Antes de caer, la propia concursante ha reconocido: "Me estoy mareando, veo gris". Sin poder hacer nada, ésta se ha caído al suelo. Un desmayo que ha provocado la alerta de sus compañeros, quienes rápidamente han acudido a socorrerla.

"¡Se ha mareado, se ha mareado! Traed isotónico, por favor", ha pedido Carmen Alcayde a sus compañeros, quienes rápidamente se han acercado para interesarse por su estado de salud. "Levantadle los pies", ha pedido Pelayo Díaz, mientras que Carmen Alcayde suspiraba: "Pensaba que estabas de broma... ¡Pobrecita mía, qué susto!".

Visiblemente más recompuesta, la concursante ha podido narrar lo sucedido: "He empezado a ver puntitos así y se me ha nublado la vista". "Es que no estamos comiendo nada", ha deslizado Rosario Matew antes de la gran bronca que se ha desatado en la playa entre Carmen Alcayde y Gala Caldirola.

Estalla la tensión entre Carmen Alcayde y Gala Caldirola

En concreto, Gala Caldirola ha estallado contra las críticas situaciones que viven en los cayos: "No estamos comiendo nada, estamos comiendo un puñadito de arroz". "Sí, lo que pasa que lo dividimos en varias tomas", ha aclarado la valenciana. Un gesto que ha molestado a Gala Caldirola.

"Sí y cuando escucho a alguien diciendo "si comemos un montón", pues madre mía", ha denunciado la concursante. Al escuchar la indirecta, Carmen Alcayde no ha podido contenerse: "Bueno alguien no, yo. Yo estaba recién llegada, a los cuatro días habría que haberos visto a vosotras... Que siempre soy yo Gala".

Este levantamiento por parte de Carmen no le ha gustado a Gala Caldirola que rápidamente ha zanjado el tema arreándole: "Carmen, deja de llevártelo todo a lo personal. Todo el rato tía. ¡No es el momento Carmen! Ya está, no lo lleves a tu momento". "Carmen, no eres la única que lo ah dicho. Lo ha dicho también Ángela", ha apuntillado Rosario antes de que diesen la bronca por zanjada.

Con los concursantes implicados ya en La Palapa, Carmen Alcayde ha añadido: "No era el momento de decir ese comentario y creo que es tirar la piedra y esconder la mano. Duele mucho que se esté desmayando una compañera por hambre y luego en la gala digan no digáis que coméis mucho. Fui la única que dije eso. Ya lo hemos arreglado. Me sentí atacada en un momento que fui a ayudar a una compañera y suelta eso y me dice "no te hagas la víctima". Es inevitable que yo salte, si no quieres que salte, no digas eso".

Por su parte, Gala Caldirola ha sentenciado la actitud de su compañera: "Carmen ya ha tenido este problema con varios de nosotros. Eno fue conmigo, en muchas situaciones se lo lleva a lo personal. Ella enseguida se lo lleva a "es que me estáis atacando y en mi contra" y fui la única que se atrevió a decirlo. Soy muy de decir las cosas y otros a lo mejor no tienen la valentía, pero lo hablamos y a muchos de mis compañeros le pregunté si estaba equivocada y me dijeron que no. Carmen está con una actitud que se lo lleva todo a lo personal".