Nuria Marín no se reprime este palo a 'Fiesta' tras lo visto en el programa de Emma García

Hace algo más de un año que Nuria Marín se despidió para siempre de los espectadores de 'Socialité' y de Telecinco. Tras la ruptura de Mediaset con La fábrica de la tele y la llegada de Fénix Media Audiovisual, el grupo decidió revolucionar el formato de los sábados y domingos y cambiar a María Patiño y a Nuria Marín por María Verdoy como nueva presentadora.

De este modo, Nuria Marín se sumó a la lista de rostros del universo 'Sálvame' que fueron vetados por Mediaset. En los últimos meses, tras dar el salto a TV3, la catalán también se ha dejado ver como colaboradora de '59 segundos' en TVE junto a otro ex rostro de 'Sálvame' como Carlota Corredera.

Más allá de su desaparición de Mediaset, Nuria Marín no ha dudado en alzar la voz contra algunos de los movimientos de la que fue su casa como el hecho de que estuviera vetado hacer referencia a 'Sálvame'. Así, no dudó en cargar contra Santi Acosta y 'De Viernes' por cómo hacían piruetas para no nombrar al programa del que ella llegó a ser presentadora sustituta.

Este sábado, Nuria Marín tampoco se ha podido quedar callada y no ha dudado en cuestionar uno de los contenidos con los que ha arrancado 'Fiesta'. Así, la presentadora criticaba al espacio de Emma García tras ver cómo hablaban de la boda del hijo del que fuera alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

"En estos momentos un programa de televisión abre con la retransmisión de una boda del hijo de Alberto Ruiz Gallardón. ENTRETENIMIENTO", sentenciaba Nuria Marín en su cuenta de "X".