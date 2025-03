Montoya se planta y encara así a Jorge Javier en 'Supervivientes' tras su rapapolvo: "Ya está bien"

Momento de alta tensión el que se ha vivido en La Palapa durante la tercera gala de 'Supervivientes 2025'. Montoya y Jorge Javier Vázquez han protagonizado un encontronazo a consecuencia del comportamiento que el concursante ha tenido cuando en Palapa se trataba el tema del robo llevado a cabo por el equipo de Playa Furia.

Durante la gala, la organización ha señalado y acusado a dichos concursantes de robar un mechero con el que poco después han conseguido hacer fuego. Como sanción, Jorge Javier le ha comunicado a todo el equipo de Playa Furia su nominación. Todo ello después de que el autor del robo del mechero no haya aprovechado la oportunidad de confesar dicha sustracción y es que el reality ofrecía la posibilidad de nominar a un único concursante: aquél que confesara el robo.

Es necesario recordar que la que localizó el mechero fue Gala Caldirola. En todo momento, la joven ha defendido su inocencia asegurando que no lo habría robado, sino que se lo había encontrado. Una versión que sus compañeros avalan y es que, en vez de esquivar la nominación señalando únicamente al supuesto ladrón, todos los concursantes han estado de acuerdo en salir nominados.

Esta acción de apoyo conjunta por parte de los supervivientes ha sido aplaudida por compañeros como Makoke: "Tramposos son, es evidente, pero hay que reconocer que son generosos y solidarios. Eso también merece un aplauso". Un gesto criticado por el presentador: "No ha sido muy apropiado tu aplauso. No ha sido muy oportuno".

El rifirrafe de Montoya y Jorge Javier en 'Supervivientes'

"Le estoy aplaudiendo como equipo. Son solidarios, han demostrado que tienen solidaridad y que ningunos se ha chivado han sido solidarios. Tramposos también. Que lo han hecho fatal, por supuesto. Es una falta de respeto al equipo", se ha excusado la concursante. Como respuesta, Jorge Javier ha insistido: "Vamos a administrar mejor los aplausos y tomarnos en serio el concurso. Si no, el aplauso pierde todo efecto y vamos a estar dando aplausos para lo bueno como para lo malo".

Esta crítica ha acabado por rematar a Montoya quien, escuchando el reproche, se ha encarado sin amilanarse a Jorge: "¡Ya está! Más látigos no nos podemos echar. Por favor, ya está bien". "Estamos en este momento, aceptamos lo que ha pasado, pero no vamos a estar los demás... Cargamos con lo que hemos hecho y aceptamos", ha insistido el presentador. "Eso es lo importante, en el acto", le contestaba Montoya antes de que Jorge Javier cerrase la conversación con su particular sentido del humor. "Y ahora falta Montoya, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa".