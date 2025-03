El desconcertante motivo que casi aborta 'La Revuelta' por un accidente de Broncano: "Casi no hago el programa"

David Broncano se disponía a arrancar 'La Revuelta' junto a su equipo un lunes más cuando de repente hizo saltar todas las alarmas con una inesperada confesión. El presentador se encontraba charlando con Ricardo Castella y Grison al inicio de la emisión cuando desveló que un "pequeño accidente" que había sufrido antes de grabar casi provocó su ausencia en el espacio de La 1 este lunes.

'La Revuelta' abrió la semana por todo lo alto con la visita de Natti Natasha, que visitó por primera vez el programa con su nueva música y el alpinista Carlos Soria, que se preparaba para escalar el Himalaya de nuevo a sus 86 años. Pero el humorista podría haber suspendido la grabación de este lunes por importante motivo de peso que él mismo comentó con sus compañeros nada más empezar.

David Broncano se sincera sobre el "accidente" que casi lo aparta de 'La Revuelta' este lunes

Fue durante el salto al escenario de un espontáneo del público, que amenizó la noche caracterizado de 'Avatar' cantando una canción, cuando David Broncano se tuvo que excusar ante el público. "No puedo bailar, he tenido un pequeño accidente. Estoy bien. Bailar no puedo, pero cantar sí. Si tengo poca movilidad, hoy menos", confesó el presentador, desatando la preocupación por su estado de salud.

"Perdón, es que hoy no puedo. Me he pegado… Estoy… Es que no te lo he contado, pero casi no hago el programa hoy", confesó a sus compañeros y al miembro del público, que había expresado que su gran ilusión de la noche era protagonizar un baile junto al de Jaén. Sin embargo, el humorista dejó claro, sin desvelar más detalles sobre su lesión, que no sería posible.

"He tenido un accidente y estoy que no me puedo ni menear", detalló más tarde a Ricardo Castella, sin profundizar más allá en cuándo ni como se había producido el revés. "¿Te pesa la cartera?", le preguntó entonces Grison desatando las risas en plató, mientras mostraban una imagen del tío Gilito resbalándose entre una montaña de billetes para ilustrar su accidente. "Pues más o menos", vaciló David Broncano.

Incluso durante la entrada de Natti Natasha, Broncano volvió a pronunciarse sobre su impedimento de este lunes. "Voy lento porque estoy medio lesionado", comentó más adelante mientras recibía a la artista invitada y se sentaba en la mesa para comenzar la entrevista.