Avance semanal de 'Sueños de Libertad' del 24 al 28 de marzo: la verdad sobre la muerte de Jesús

'Sueños de libertad' vivía esta semana el gran giro de guion que llevaba anunciando desde hace días con la trágica muerte de Jesús a manos de Digna tras un forcejeo entre ambos. La salida del personaje de Alain Hernández hará que todo cambie en la serie protagonizada por Natalia Sánchez y Dani Tatay.

Y es que además este jueves Antena 3 estrenaba la segunda temporada de la ficción. Unos nuevos capítulos que están marcados por la muerte de Jesús de La Reina y la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones.

En el capítulo de este viernes de 'Sueños de libertad, Begoña se desahogaba con Luz tras la muerte de Jesús. La incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro y el secreto de que mantuvo una discusión con Jesús la tienen en completa tensión.

Por su parte, Tasio trataba de acercar posturas con Damián pero su padre era incapaz de dar su brazo a torcer provocando que incluso le soltara un golpe bajo a su hijastro. Pero lo peor para el patriarca llegaba cuando el sargento Pontón le interrogaba. Ante su difícil situación, Manuela trataba de apoyar a su jefe.

Mientras Fina también intentaba dar su apoyo a Marta en estos duros momentos que atraviesa la familia. La cercanía de ambas provocaba que Manuela empiece a sospechar que entre ambas hay algo más que una simple amistad. Por si fuera poco, Pelayo sentía celos por la relación de Marta con Fina y su inseguridad le jugaba una mala pasada y decidía marcar territorio ante Fina.

Tras interrogar a Damián, el sargento Pontón también hacía lo propio con Begoña. Al ver que su amada estaba muy nerviosa, Andrés hacía lo posible para protegerla de la guardia civil pues sabía que todo puede volverse en su contra y está dispuesto a hacer cualquier cosa para que ella no se vea implicada.

Finalmente, Luis con ayuda de Luz le revelaban a su hermano Joaquín su grave problema: ha perdido el olfato tras la pelea que tuvo con Jesús. Una mala noticia que recibía el Merino y que complicaba de nuevo el futuro de las Perfumerías De La Reina.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 24 al viernes 28 de marzo:

Capítulo 272 de 'Sueños de libertad' – Lunes 24 de marzo

Los De La Reina se enfrentan al difícil momento de preparar el velatorio de Jesús. Todo con un Damián completamente hundido que es incapaz de superar la muerte de su hijo. En estos duros momentos, el patriarca vuelve a contar con la colaboración de Manuela.

Por su lado, Digna no puede parar de darle vueltas a lo que le pasó con Jesús y pese a todo el dolor y la rabia que tenía hacia su sobrino opta por acudir a su velatorio acordándose de su hermana Catalina. Al ver a su tía, Marta no duda en acercarse a ella mientras Pelayo opta por hacer de marido ejemplar. Un gesto que lleva a que Marta no soporte más la situación y se marche con Fina.

Mientras en la mansión estalla la tensión con un fuerte enfrentamiento entre Begoña y María con la enfermera destapando que su marido era un asesino. Algo que provoca que Damián se encare también con Begoña. Por su parte, cuando don Pedro e Irene se presentan en el velatorio, Damián les echa de su casa. Quien también trata de acercar posturas con Damián es Tasio aunque el patriarca no está muy por la labor.

Por su lado, Gema trata de convencer a Joaquín de que acuda al velatorio de su primo y le pide que tenga cuidado pues le pueden acusar de ser el asesino de Jesús después del enfrentamiento que ambos tuvieron. Por otro lado, Damián se abre en canal con Fermín y le confiesa que la muerte de Jesús le ha hecho acordarse de su hermano Bernardo, del que lleva 50 años distanciado y del que su familia desconoce su existencia.

Pero además el sargento Pontón aparece para pedirle a Damián que colabore en la investigación. Posteriormente, el sargento les comunica a Begoña y Andrés la hipótesis del posible suicidio de Jesús. Una noticia que deja a Damián completamente hundido y sumido por la culpa por cómo trató a su hijo en los últimos meses.

Capítulo 273 de 'Sueños de libertad' – Martes 25 de marzo

Tras el entierro de Jesús y después de conocer que la principal hipótesis de la guardia civil es que se suicidó, tanto Andrés como Marta y Begoña se muestran aturdidos pues a ninguno les pega que Jesús quisiera acabar así con su vida siendo alguien que siempre peleaba hasta el final.

Mientras, en casa de los Merino, Joaquín comparte con su madre y su hermano la decisión de renunciar al sueño del balneario. La actitud de Digna ante los últimos acontecimientos sorprende a sus hijos. Después, Joaquín opta por ofrecerle el proyecto a Pelayo para tratar de salvarlo aunque él no está por la labor de aceptarlo y Marta también lo celebra pese a seguir con el agua al cuello en la fábrica.

Después, Luis y Joaquín tienen un pequeño enfrentamiento debido a no ponerse de acuerdo en el nuevo perfume que están desarrollando ante los problemas de olfato de Luis. Y tras ello, Joaquín toma una decisión desesperada con la que su hermano no está nada de acuerdo. Ante el problema de los hermanos, Luz y Gema tratan de ayudar a recomponer lo sucedido entre ambos.

En la mansión, María pone en práctica su estrategia para prolongar su estancia en la casa al ver que Andrés quiere echarla de su casa definitivamente. Por su parte, en la cantina, Fermín e Irene Carpena tienen un encuentro en el que el doctor le pide perdón a la hermana de don Pedro por cómo la trató cuando fue a verle aquejada por unas jaquecas e Irene empieza a ver con otros ojos al médico.

Después, Marta se confiesa con Fina y se muestra culpable por haber tratado tan mal a Jesús en los últimos tiempos y quizás obligarle a tomar la decisión de suicidarse tras verse solo. Por su parte, don Pedro se cita con Górriz por haberle revelado detalles a Jesús antes de su muerte. Y le ofrece una gran cantidad de dinero para que se aleje de la fábrica y puedan relacionarle con lo sucedido con Jesús.

Por último, Damián y Begoña deciden acordar que lo mejor para Julia es decirle que su padre se disparó el arma por accidente cuando estaba limpiando la pistola.

Capítulo 274 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 26 de marzo

Tras la muerte de Jesús, su hija Julia sigue completamente hundida y sin ganas de comer algo que tiene muy preocupadas a Begoña y Digna. Precisamente, su abuela trata de ayudar a que la pequeña intente retomar su vida. Julia aprovecha para poder conocer más cosas sobre cómo era Jesús.

Después de la marcha de Górriz, Irene no duda en pedirle explicaciones a su hermano don Pedro por si está detrás de todo pues no se cree lo del suicidio de Jesús. Mientras en la fábrica, Pelayo le comunica a Joaquín su decisión de no invertir en el proyecto del balneario y el Merino se queda desanimado. Otra que también recibe un "no" a su propuesta de expandir la marca de Perfumerías De La Reina a nivel nacional es Carmen.

Por su parte, María trata de recomponer su vida y se ofrece como voluntaria en la casa cuna para cuidar de los bebés. La mujer de Andrés piensa que estar rodeada de niños le hará recuperar el aliento. Sin embargo, su impulso le lleva a secuestrar a un bebé.

Luz decide acudir a hablar con el doctor Herrera en el dispensario sobre la anosmia que sufre Luis. Pero el diagnóstico que hace Fermín es mucho más grave de lo que ella pensaba y le sugiere poder hacerle un reconocimiento más exhaustivo. Pero Luis se niega a llevarlo a cabo por temor de que se descubra su secreto.

Joaquín toma la decisión de dimitir como director por el bien de todos y de él mismo porque ya no puede más con la presión. Tras proponerle a Luis que sea su sustituto y él lo rechace, Joaquín llega a la conclusión de proponérselo a don Pedro. Así, el Carpena logra el objetivo que llevaba tiempo buscando hacerse con el poder de Perfumerías De La Reina. Tras ello, Joaquín se desahoga con Gema y confiesa que se siente un fracasado.

Capítulo 275 de 'Sueños de libertad' – Jueves 27 de marzo

Tras la marcha de Górriz, los trabajadores empiezan a protestar al creer que los jefes le han despedido y Joaquín aprovecha para anunciar públicamente su dimisión y les deja claro que finalmente no habrá bajada de sueldos. Pero la decisión de Joaquín genera aún más dudas y malestar entre los trabajadores, lo que hace que don Pedro demuestre su autoridad al presentarse como el nuevo director.

Gema acude al dispensario a hablar con Begoña para informarle de que María ha huido con el bebé de Angelita después de haberse postulado como voluntaria. Y la enfermera no duda en ponerse a buscar por tierra mar y aire a su cuñada. Poco después, María aparece desorientada y convencida de que ese bebé es su hijo y Luz y Andrés tratan de ayudarla a que se recomponga. Pero lo peor llega cuando Gema comunica la decisión de la madre de denunciar a María por el secuestro de su hijo.

Cuando Tasio se entera de que don Pedro es el nuevo director no duda en encararse con Joaquín. Pero lo peor viene cuando Carpena le comunica la decisión de don Pedro de rebajarlo a su antiguo puesto. Por otro lado, cuando Marta descubre la decisión de su primo y se la comunica a su padre, Damián estalla y monta en cólera negándose a que ese traidor arrebate el puesto de los De La Reina.

Por su parte, Digna trata de apoyar a su hijo al verle completamente devastado tras su dimisión y le pide perdón por la presión que ejerció sobre él. Todo después de hablar con Irene y de que esta le dejara claro que su hijo no se merecía acabar de esa manera. Paralelamente, Joaquín y Luis hacen las paces y se reconcilian tras sus últimos enfrentamientos.

Finalmente, Irene no se da por vencida pues sospecha que hay algo extraño en la muerte de Jesús y decide interrogar a su hermano. Tras su insistencia, don Pedro termina contándole que Digna mató a su sobrino por accidente tras un forcejeo.

Capítulo 276 de 'Sueños de libertad' – Viernes 28 de marzo

Tras conocer la amenaza de denuncia a María por el secuestro del bebé, Andrés decide proteger a su todavía mujer. Para ello, siguiendo los consejos de Luz, tras consultarla por si está sufriendo un problema mental, Andrés acepta llevar a María a una casa de reposo para que se recupere. Mientras Luz trata de explicarle a Angelita la situación de María para evitar que la denuncie.

Por su parte, Digna acude a la iglesia para hablar con su fallecida hermana ante la culpa por la muerte de Jesús. Allí se encuentra con Damián que no duda en sentirse confortado al ver que su cuñada ha perdonado a su hijo aunque él le reprocha que los Merino les hayan traicionado al poner a don Pedro al mando de la fábrica.

Mientras, en la tienda, las chicas empiezan a replantearse su apoyo a Carmen pues ante la falta de fondos para sacar adelante el proyecto dudan de si deberían seguir apoyándola. Paralelamente, Claudia y Gema le piden a Luz que se haga cargo de la casa cuna tras lo sucedido con María.

Por su parte, Carmen decide proponerle a don Pedro su plan de expansión de la marca de Perfumerías de La Reina y tras ver como ambos están negociando, Marta no duda en reprocharle a Carmen su actitud. Todo mientras un hombre misterioso la vigila tras descubrir que es la mujer de Pelayo. ¿De quién se trata? Por lo pronto, este hombre se pone en contacto con Pelayo aunque este oculta esta llamada a su entorno.

Damián no duda en presentarse en la fábrica para encararse con don Pedro por haberles arrebatado la empresa a los De La Reina de la peor manera posible. Después, don Pedro acude a ver a Tasio para decirle que ha cambiado de idea y acepta que tanto él como Joaquín compartan el cargo de adjunto al director.

Por otro lado, Damián le comunica a Digna su decisión de que deje de trabajar en la mansión porque no soporta pensar que está enamorada de don Pedro aunque le deja claro que podrá acudir cada vez que quiera para ver a Julia. Después, Digna se muestra ante don Pedro culpable de lo sucedido con Jesús y en un flashback se ve como Jesús revive pidiéndole a don Pedro que llame a una ambulancia y él se niega.