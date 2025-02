Paloma García-Pelayo tiene que corregir a Ana Obregón por lo que dice del caso de Anabel Pantoja

Como cada tarde, 'Y ahora Sonsoles' ha abordado la última hora en torno al caso de Anabel Pantoja después de que David Rodríguez haya regresado a su trabajo en Córdoba dejando a su pareja y a su hija en Gran Canaria. Y este martes, Ana Obregón no dudaba en pedir tener cuidado con lo que se publica con respecto al caso.

Si hay algo que caracteriza a Ana Obregón es su naturalidad a la hora de hablar de cualquier asunto. Por eso, este martes, la actriz y presentadora reconocía que había hablado con la propia Anabel Pantoja tras los duros momentos que ha vivido por la salud de su bebé.

"Lo está pasando muy mal, por lo que yo le he dicho que lo más importante es que su hija está sana. No sabes la cantidad de padres que les gustaría no tener a sus hijos en el cielo y tenerlos con ellos, así que disfruta de eso y no hagas caso", comentaba.

Sobre si Anabel Pantoja está preocupada por todo lo que se está diciendo, Ana Obregón aseveraba que "ella está centrada en su niña y en tener a su niña en casa con ella". "Yo le he dado el consejo de que disfrute. ¿Preocupada? Que preocupación va a tener, ella tiene la conciencia tranquila", sentenciaba.

Con respecto al proceso judicial en el que están envueltos tanto Anabel como David Rodríguez, la colaboradora ha pedido tener cautela y dejar que el tiempo ponga las cosas en su sitio. "No juzguemos, dejemos que la Justicia haga su juicio. Dejarla que viva la maternidad. ¿Cómo va a ser un maltrato intencionado?", pedía Obregón a todos sus compañeros.

Paloma García-Pelayo y Sonsoles defienden ante Ana Obregón su trabajo sobre el caso de Anabel

"Yo estoy detrás como personaje, artista y del otro lado. No sabéis lo que es lo que tienes un problema de salud con un familiar, sea quien sea, es horroroso, la presión mediática es normal. Pero no sabéis lo que es estar en el hospital con tu niño que se está muriendo pero lo asumimos", seguía diciendo Obregón antes de que Paloma García-Pelayo recordara que en este caso fue el Tribunal de Justicia el que emitió un comunicado.

"En este caso los periodistas no dan una información, es el Tribunal Superior de Justicia el que emite un comunicado y a partir de ahí yo creo que hemos sido muy exquisitos en cuanto a la investigación", recalcaba Paloma García-Pelayo. "Lo sé y por eso os lo agradezco a este programa", respondía Ana Obregón.

En ese momento, Sonsoles Ónega daba la cara por sus colaboradores y el equipo de 'Y ahora Sonsoles' dejando claro que en su programa se ha tratado todo con respeto. "En la información del corazón, el límite es la especulación y aquí no se ha especulado", sentenciaba la presentadora. "Yo os lo agradezco porque, sabiendo lo que sabíais, jamás lo habéis dicho y eso es de agradecer", apostillaba Ana Obregón.

"Pero no nos guardamos nunca nada, solemos contar, aunque si afecta a lo más íntimo de las personas no", añadía Sonsoles. Justo después, Ana Obregón se iba de la lengua al revelar quizás un detalle íntimo. "Lo que te he contado yo de mi pareja no lo has contado", soltaba de repente la actriz descolocando a Sonsoles Ónega. "¿Tienes novio?", le preguntaba ella. "Que va, el robot que me he enamorado de él", concluía Ana.