La nueva vida de Jorge Roelas, el mítico Marcial en 'Médico de Familia': de su polémica muerte a su giro tras la serie

Hay muchas series míticas en nuestro país que, pese a que ya no se recuerden como antes, siguen presentes en la memoria colectiva de toda una generación. Una de esas ficciones es 'Médico de familia', que se convirtió en una serie fenómeno en nuestro país. Hoy en día ha sido rescatada por el catálogo de Netflix y, aunque no todas sus tramas han soportado el paso del tiempo, sigue siendo una de las ficciones más importantes de nuestra historia televisiva. Sobre todo por el gran éxito que fue. No había hogar en España que no hubiera visto, al menos, un episodio de la popular serie creada por Daniel Écija. Una producción que tuvo nueve temporadas entre 1995 y 1999, con unas audiencias impensables hoy en día.

'Médico de familia' es la ficción de televisión con la audiencia media más alta de nuestra historia. Durante 119 episodios, protagonizados por Emilio Aragón, vimos a actores como Lydia Bosch, Ana Duato o Gemma Cuervo. Incluso la mismísima Britney Spears tuvo un cameo espectacular. Nadie se perdía ni un solo episodio, y todos queríamos que La Juani viviera con nosotros. O que Gertru fuera nuestra enfermera. O que Marcial fuera nuestro amigo. Interpretado por Jorge Roelas, se convirtió en uno de los personajes clave de la ficción. Su muerte aún duele en muchos espectadores. ¡Cómo olvidar a Luis Miguel Astorga, que daba vida a su amigo Ernesto, llamándole desesperado!

Un accidente de coche que se llevaba la vida de Marcial y que nos dejó a todos traumatizados. Sobre todo, por lo innecesario de su final. Sí, congregó a 8 millones de espectadores, y todos los personajes tuvieron su momento de despedida de Marcial. Pero nos dejó con una tristeza casi insuperable. Un momento cumbre de nuestra televisión. Y Jorge Roelas consiguió que fuera inolvidable. El actor madrileño ya había debutado en la televisión con otras series como 'Ay, Señor, Señor' junto a Andrés Pajares, o 'Turno de oficio'. Pero su gran oportunidad llegó con el personaje de Marcial en 'Médico de familia'.

"Ya me he habituado a que tantos años después la gente siga llamándome Marcial. Tiene mérito que aún se acuerden de mi papel. Soy extrovertido, hablo con todo el mundo, pero la fama me da igual", explicó en una entrevista para AISGE sobre su paso por 'Médico de familia'. "Lo mejor de la serie era la receptividad a tus propuestas. Se esperaba de ti que aportaras. Le dije a Emilio [Aragón] que me encantaba trabajar así. Y me contó que ese talante lo heredaba de su familia, una familia de payasos que iba poniendo su carpa aquí y allá. 'Así se funciona en el circo', decía. Ellos ya habían inventado la tormenta de ideas".

Todo el equipo del hospital de 'Médico de familia', al completo.

Tras su paso por la serie de Telecinco, se convirtió en el famoso personaje de tebeo el Botones Sacarino en una serie para TVE, junto a Alaska y José Luis López Vázquez. Pero, aunque se estrenó con buenos datos de audiencia, no acabó de encandilar al público y fue cancelada tras solo trece episodios. Su estética demasiado desfasada y sus actuaciones infantiles y surrealistas no gustaron. Así que TVE echó el cierre rápidamente. Pero Jorge Roelas tuvo otra oportunidad, aunque no en la televisión, sino sobre los escenarios, con la famosa obra 'El método Grönholm', que llenó el teatro Marquina durante tres años seguidos.

La obra escrita por Jorge Galceran traspasó fronteras y tuvo su adaptación en teatros de medio mundo. Uno de los éxitos más internacionales de nuestro teatro reciente. Durante los tres años que estuvo con la función de gira por toda España, sacó tiempo para participar en la película de Jose Luis Garci 'Tiovivo c. 1950', papel por el que fue nominado a los premios Goya como Mejor Actor Revelación. Y, aunque no ha parado de trabajar desde entonces, le hemos podido ver más veces que en el teatro que en el medio que le dio la popularidad. Salvo, por ejemplo, en la reciente 'Servir y proteger', o en la ficción 'Paquita Salas'.

Sus últimas grandes reapariciones televisivas fueron en 'El concurso del año' en Mediaset, en marzo de 2020, y después como invitado varias veces a 'Pasapalabra', la última en septiembre de 2024. "Mi vida cambió con esta serie ['Médico de familia']. Todo el mundo sigue recordando a Marcial con mucho cariño y el capítulo en el que murió ha sido uno de los más vistos en la historia de la televisión", explicó en el concurso de Cuatro.

El que fuera uno de los personajes más queridos de nuestra televisión gracias a 'Médico de familia' no ha vuelto a contar con un proyecto de tal envergadura. Pero se ha centrado en escribir sus propios textos, y en levantar sus propias obras como 'Verano', 'Lastres' o 'Maletas'.