El equipo de Sonsoles se disculpa por el error que ha difundido de Massiel ante su 'De Viernes'

Este viernes, Massiel se abre en canal en 'De Viernes' confesando que padece cáncer de pulmón y que ya ha recibido tratamiento de quimioterapia. La noticia ha sorprendido a todos y son numerosos los medios que se han hecho eco. Entre ellos, 'Y ahora Sonsoles' donde además Sonsoles Ónega cometía un gran error.

Así, Isabel González, colaboradora del programa de Sonsoles Ónega interrumpía a la presentadora para comunicarle la noticia de última hora. Una información que se sabía después de que Telecinco lanzara un avance del scoop de 'De Viernes' en el que la cantante le confiesa a Santi Acosta lo mal que lo ha pasado.

"Parece ser que incluso el tratamiento estaría tan avanzado que Massiel habría pasado por quirófano y se habría sometido a quimioterapia. Algo que me sorprende bastante, es verdad que hemos visto poco recientemente a Massiel. El año pasado atravesó el fallecimiento de su hermano y ella dijo que no quería ir al tanatorio y no estaba en su mejor momento. Y quizás la explicación es que estaba centrada en su curación y tratamiento", proseguía comentando la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

Al escucharlo, Benjamín López reaccionaba asegurando que impresionaba escuchar este tipo de noticias. "Dentro de todo lo malo hay que aplaudir la valentía de decirlo, porque para luchar contra el cáncer de pulmón hay que evidenciar casos de personas famosas como ellas, maldito tabaco", soltaba el colaborador. "Hay gente que no ha fumado y ha desarrollado cáncer de pulmón", le contradecía Ángela Vallvey. "Es verdad, pero maldito tabaco porque es comprar muchas papeletas para una lotería siniestra", insistía el periodista.

"Totalmente, el tabaco es indudable que es una de las razones", sentenciaba al respecto Sonsoles Ónega. No obstante, minutos después, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' se disculpaba en directo hacia la cantante por lo que habían difundido porque ella misma les había aclarado que ella no ha fumado nunca.

Massiel llama a 'Y ahora Sonsoles' y la presentadora se disculpa

"Oye tengo que decir una cosa. Se acaba de producir una llamada de Massiel a este programa diciendo 'no he fumado nunca'. Lo quiero decir porque estamos condenando y vinculando. Massiel te pido disculpas", comentaba Sonsoles Ónega pidiéndole perdón en nombre de todo el equipo de 'Y ahora Sonsoles'.

Tras esta pequeña polémica, Isabel González defendía que también hay otro tipo de cáncer que provoca el tabaco como el de vejiga. "Es verdad que no hace ser fumador para tener cáncer de pulmón ni hay que criminalizar a los fumadores", defendía entonces Benjamín López. "Y hay fumadores pasivos", apostillaba Pilar Vidal.

"Y también es verdad que el tabaquismo está asociado a tres de cada cuatro cánceres de pulmón, esta es la realidad", concluía Sonsoles Ónega antes de seguir hablando de Massiel con Rappel, uno de sus mejores amigos que se había quedado de piedra al saber la noticia.