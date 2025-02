Chelo García-Cortés se deslengua e insulta con este calificativo a Joaquín Prat en 'Ni que fuéramos'

Tras varias semanas de ausencia, Chelo García-Cortés ha vuelto a 'Ni que fuéramos'. Y nada más arrancar el programa recordaban cómo en su último día la colaboradora se cabreó llamando "gilipollas" a Kiko Matamoros y Kiko Hernández por recordar cómo en 'Supervivientes' la llamaban "Chelordomo" por su actitud hacia Isabel Pantoja.

Nada más arrancar el programa abordaban esa polémica y Chelo se defendía diciendo que sí les llamó "gilipollas" a los Kikos fue por ponerle un mote que no le gusta. "Perdona Chelo, el mote lo hemos investigado y te lo puso Joaquín Prat", le matizaba entonces Belén Esteban.

"Bueno pues si es así tendré que decir que Joaquín también es un gilipollas", espetaba entonces Chelo García-Cortés sin ningún pudor insultando al presentador de 'Vamos a ver' en Telecinco demostrando que no le tiene miedo a nadie. "¿Usted considera entonces que Joaquín Prat también es un gilipollas?", le repreguntaba María Patiño. "Todo el que me llame como me llamaron considero que lo son, si a mí me insultan yo tengo todo el derecho de insultar", sentenciaba la colaboradora.

Más adelante, 'Ni que fuéramos' volvía a tratar este asunto al considerar que Chelo García-Cortés estaba molesta con sus compañeros. ""Estoy nervioso porque vamos a abordar un tema por el cual la última vez Chelo me gritó a mí gilipollas", reconocía Javier de Hoyos. "A ti no, a los Kikos", le matizaba Chelo. "Y a mí también por decirlo", apostillaba el presentador sustituto.

"Vamos a recordar el momento en el que Chelo se cabreó porque recordamos el mote de Chelordomo y eso provocó esto que vais a ver, entre otras cosas que le llamase gilipollas a Kiko", aseveraba Javier de Hoyos dando paso al vídeo de lo que pasó el último día que la colaboradora estuvo en el programa.

"¿Te duele que Chelo te llame gilipollas?", le preguntaba Javier de Hoyos a Kiko Matamoros. "Me duele que la manipuléis y que la mintáis y la utilicéis como una mujer que no tuviese criterio y que intentéis romper una buena relación que tengo con ella", soltaba el colaborador. En ese momento, tanto Javi de Hoyos como Lydia Lozano se revolvían en su asiento por la hipocresía de su compañero. "No teneis ni puñetera idea, el nombre no se lo puse ni yo ni Kiko Hernández, el que se lo puso fue Joaquín Prat en 'El programa de Ana Rosa'", explicaba entonces Kiko.

Tras ello, Kiko Matamoros se dirigía muy claro a Chelo García-Cortés. "A ver si tienes lo que hay que tener a llamarle gilipollas a Joaquín Prat", le advertía el colaborador. "Ay Joaquín cuando te vea. Mira si yo te he llamado a ti gilipollas y a Kiko Hernández también, si él me ha llamado Chelordomo pues también le llamo gilipollas", soltaba Chelo.

"Joaquín Prat gilipollas que has creado una cadena de gilipollas porque por tu culpa somos gilipollas Kiko Hernández, Javi de Hoyos y Kiko Matamoros", ironizaba entonces el colaborador.