Chelo García-Cortés desaparece de 'Ni que fuéramos' y María Patiño revela la verdadera razón

Este miércoles, eran muchos los espectadores que se preguntaban donde estaba Belén Esteban al ausentarse de 'Ni que fuéramos', algo que no es habitual. Y durante una de las publicidades aclaraban que estaba con bronquitis. Otra que también está mala es Chelo García-Cortés y por ello lleva tiempo sin acudir al programa de TEN y Canal Quickie.

Así, David Valldeperas explicaba en una de las publicidades de 'Ni que fuéramos' que Chelo García-Cortés "tiene las bolas hinchadas" en alusión a las anginas. Y en plena ausencia de la colaboradora, sus compañeros Kiko Matamoros y Kiko Hernández no dudaban en hacer sorna con ella.

Todo se producía al hablar de cómo Carlo Costanzia quedará en libertad en marzo y podrá quitarse la pulsera telemática. Era ahí cuando decían que pitará cuando cruce un arco de seguridad. "Será como el que tiene un clavo dentro", aseveraban.

"Chelo García-Cortés tiene la cadera de titanio que le tiene que pitar", soltaba Kiko Matamoros. "Chelo pita hasta cuando entra en el Zara. No sabemos si es porque ha sustraído algo, o por la cadera de titanio", agregaba entre risas Kiko Hernández.

Al hablar de ella, María Patiño aprovechaba para saber si alguno de ellos habían hablado con Chelo García-Cortés recientemente. "Está malita, la semana pasada no vino y no fue a la fiesta de cumpleaños de Bárbara Rey, debe ser catarro. Yo es que hace tiempo que no sé nada de ella", comentaba la presentadora.

"Bueno pues hay que decirlo a Chelo que aquí hemos trabajado con 40 de fiebre", replicaba entonces Kiko Hernández. "Aunque bueno es verdad que no tenemos la edad de Chelo, que es de principios de siglo pasado, no la puedes mover mucho ni meter en un avión", añadía con sorna el colaborador.

María Patiño se moja sobre Chelo García-Cortés: "No está a gusto"

Después, Javier de Hoyos se interesaba por si María Patiño le había escrito a Chelo García-Cortés para saber cómo estaba. "No estoy enfadada, pero yo pienso que no está a gusto", comentaba la presentadora. "Yo he escuchado comentarios de que en el otro lado aguantaba pero que en esta mierda no. Y mira chica esta mierda será lo que quieras pero...", añadía Kiko Hernández.

"A mí me parece que es una colaboradora importante pero cuando le preguntan por algo que tiene mucha más información como el tema de Bárbara Rey se siente como ofendida. Yo no la veo....", agregaba María Patiño. "Chelo es la única que hace verdad el refrán de que vale más por lo que calla que por lo que habla", decía entre risas Kiko Hernández.

"Pero también te digo, ¿por qué la han contratado? Porque no creo que contraten un sofá digo yo", le replicaba María Patiño. "Yo prefiero trabajar con Chelo que el 90% de los colaboradores de este país, a mí me aporta muchísimo su silencio", defendía Matamoros con sorna.

"Ella siente que no le respetamos. Ella siente que vosotros, que nosotros, no le hacemos brillar. Esto me lo estoy inventando, pero la conozco tanto. Pero os conozco, sé cómo funciona este programa, y por eso no la llamo, porque estoy cabreada porque es muy injusto", terminaba diciendo María Patiño.