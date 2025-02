Avance 'Sueños de Libertad', capítulo del viernes 7 de febrero: el sacrificio de María para salvar a Andrés

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Tras recibir a Pepa Aniorte recientemente, la ficción se ha despedido ahora de dos de sus actores tras la muerte de Víctor Zárate (Rubén Bernal) y la marcha de Leonor (Paula de la Nieta).

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, tras la visita de Damián a Andrés en la cárcel, Begoña no dudaba en preocuparse por su estado y él le explicaba que su hijo preguntó por ella. Asimismo, la enfermera no dudaba en compartir sus sospechas de que detrás de todo este asunto está Jesús pero Damián se negaba a creerlo. Tras ello, Damián trataba de poner a prueba a Jesús y el primogénito trataba de manipular a su padre para que no confíe en Andrés.

Paralelamente, en la casa de los Merino la detención de Andrés provocaba una gran tensión entre Joaquín y Luis pues tenían diferentes pareceres sobre su culpabilidad. Encima, Joaquín estaba muy nervioso ante su debut como director. Por su parte, Gema decidía seguir la petición de Joaquín y le anunciaba a María su decisión de dejar de trabajar en la mansión y le prometía que la apoyará ante la detención de Andrés.

En la fábrica, Marta traspasaba todos los poderes a Joaquín, que optaba por prestarle todo su apoyo a sus primos ante la detención de Andrés. Pero cabreada por su puñalada, Marta se negaba a aceptar la ayuda de los Merino. Y en plena guerra entre las familias, Digna pactaba una tregua con Damián para ayudar a sacar a Andrés de la cárcel.

Y en el dispensario, Luz compartía con Begoña su decisión de dejar la medicina aunque su amiga trataba de convencerla para que no lo haga. Asimismo, Begoña compartía con su amiga su miedo ante la detención de Andrés y no poder sacarle de allí. Después, Jesús se presentaba allí para enfrentarse con su esposa por tratar de hacerle creer a su padre que ha sido él quién ha hecho que su hermano vaya a prisión.

Don Pedro, que nunca perdonó a Andrés lo que sucedió con Mateo, no dudaba en conspirar para conseguir que Andrés siga en la cárcel sin opción a poder pagar una fianza y vengarse así del De La Reina. Todo mientras trataba de apoyar a Damián para hacerle creer que está de su lado.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 241 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 7 de febrero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 241 de 'Sueños de libertad

Después de los tejemanejes de don Pedro para evitar que Andrés pueda salir de la cárcel, los de La Reina se llevan un mazazo al ver lo que se complica la situación del ex militar. Al sentirse muy culpable por lo que le está pasando a su marido, María se propone hacer algo para evitar males mayores.

En la fábrica, la relación entre Joaquín y Tasio se complica después de que el nuevo director no esté muy satisfecho con la labor de su adjunto. Tras ello, Joaquín siente que sus decisiones pueden acabar afectando al futuro de la fábrica.

Por si fuera poco, Joaquín sufre grandes presiones por parte de don Pedro para que consiga alejar a Marta de la fábrica. El nuevo director de Perfumerías De La Reina opta por pedirle consejo a su madre y a su hermano para saber qué hacer con su prima y su posición en la empresa. Tras ello, le ofrece ser la directora de las relaciones comerciales de Perfumerías De La Reina y ella siente que le dan las migajas.

Por su parte, Luz decide compartir con Marta su decisión de marcharse del dispensario y se compromete a encontrar un buen sustituto antes de dejar su puesto como doctora. Mientras, Luis habla con Begoña para mostrarle su preocupación por el hecho de que Luz deje la medicina. Y Tasio, que se encuentra solo tras la marcha de Carmen, opta por desahogarse con Claudia y expresarle que no es nadie ni para los Merino ni para los De La Reina.

Damián y Jesús consiguen que el gobernador civil, Miguel Ángel Vaca les visite en la mansión para tratar de pedirle su ayuda para conseguir que Andrés salga de prisión. Y finalmente, María decide confesar la verdad sobre la muerte de Víctor para sacar a Andrés de la cárcel pero Jesús trata de evitarlo.