Avance semanal 'Sueños de Libertad' del 10 al 14 de febrero: Damián amenaza a Jesús y María lo confiesa todo

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Tras recibir a Pepa Aniorte recientemente, la ficción ha afrontado la salida de dos actores tras la muerte de Víctor Zárate (Rubén Bernal) o la marcha de Leonor (Paula de la Nieta).

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, después de los tejemanejes de don Pedro para evitar que Andrés pueda salir de la cárcel, los de La Reina se llevaban un mazazo al ver lo que se complica la situación del ex militar. Al sentirse muy culpable por lo que le está pasando a su marido, María se proponía hacer algo para evitar males mayores.

En la fábrica, la relación entre Joaquín y Tasio se complicaba después de que el nuevo director no esté muy satisfecho con la labor de su adjunto. Tras ello, Joaquín sentía que sus decisiones pueden acabar afectando al futuro de la fábrica.

Por si fuera poco, Joaquín sufría grandes presiones por parte de don Pedro para que consiga alejar a Marta de la fábrica. El nuevo director de Perfumerías De La Reina optaba por pedirle consejo a su madre y a su hermano para saber qué hacer con su prima y su posición en la empresa. Tras ello, le ofrecía ser la directora de las relaciones comerciales de Perfumerías De La Reina y ella sentía que le daban las migajas.

Por su parte, Luz decidía compartir con Marta su decisión de marcharse del dispensario y se comprometía a encontrar un buen sustituto antes de dejar su puesto como doctora. Mientras, Luis hablaba con Begoña para mostrarle su preocupación por el hecho de que Luz deje la medicina. Y Tasio, que se encuentra solo tras la marcha de Carmen, optaba por desahogarse con Claudia y expresarle que no es nadie ni para los Merino ni para los De La Reina.

Damián y Jesús conseguían que el gobernador civil, Miguel Ángel Vaca les visite en la mansión para tratar de pedirle su ayuda para conseguir que Andrés salga de prisión. Y finalmente, María decidía confesar la verdad sobre la muerte de Víctor para sacar a Andrés de la cárcel pero Jesús trataba de evitarlo.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 10 al viernes 14 de febrero:

Capítulo 242 de 'Sueños de libertad' – Lunes 10 de febrero

Begoña está desesperada ante la situación de Andrés y Marta trata de calmarla. Precisamente, Marta consigue visitar a su hermano en prisión y le entrega una carta que le ha escrito Begoña para dejarle claro que está haciendo todo lo posible por sacarle de allí.

Don Pedro se muestra molesto con el hecho de que Joaquín haya dado un puesto de gran relevancia a Marta en la empresa. Pero Digna no duda en sacar la cara por su hijo y defiende su decisión. Por si fuera poco, Carpena se encara con Digna por no dejar de trabajar para los De La Reina y finalmente ella le confiesa que necesita estar cerca para cuidar de Julia, su nieta revelándole así su gran secreto.

Luz sigue buscando a su sustituto antes de abandonar el dispensario. Todo mientras Joaquín le da la bienvenida a su familia y a su casa ante la próxima boda de su hermano con la doctora. Pero Luz se muestra tensa porque Joaquín pueda descubrir su secreto. Por otro lado, en la fábrica Joaquín vuelve a tener un pequeño desencuentro con Tasio por su forma de trabajar.

En la prisión, Andrés no duda en decirle a su hermana que lo único que le cuadra es que Jesús esté detrás de toda esta acusación. Y tras su visita, Begoña le pregunta por cómo está el ex militar y María también se interesa por su estado. Después, Julia se entera de forma accidental de lo que ha pasado con su tío y se queda muy afectada.

Finalmente, don Pedro le pide a su hermana Irene que le ayude y entre a trabajar en Perfumerías de la Reina para poder contar con más ojos en la fábrica. Y además, Carpena da un paso más allá en su venganza con Andrés y decide filtrar a la prensa su encarcelación provocando que el escándalo pueda poner en peligro a la empresa.

Capítulo 243 de 'Sueños de libertad' – Martes 11 de febrero

Después de la filtración de don Pedro y que la detención de Andrés haya salido publicada en la prensa, la preocupación crece entre los De La Reina al ver el escándalo que se avecina. Y es que la noticia hace que el futuro de la empresa y de los trabajadores esté en peligro.

Pero la inquietud también se propaga en los Merino. Y es que Luis teme que a Andrés le hagan un juicio paralelo y la sociedad no le perdone esta injusticia mientras que Joaquín lo único que le preocupa es que este follón se lleve por delante sus ilusiones y todo el legado. Así, los hermanos vuelven a tener un enfrentamiento. Después, Luis decide renunciar a su puesto en logística al sentir que no puede con todo.

Tras la crisis que ha desatado, don Pedro convoca de urgencia una junta con todos los socios y les hace creer a todos que la culpable de la filtración ha sido culpa de Marifeli y propone contratar a su hermana Irene como la nueva secretaria.

En la mansión, Julia se muestra muy alterada por la detención de su tío. La pequeña recibe el apoyo de Digna y de Damián. Por su parte, Marta está completamente sobrepasada por todo lo ocurrido y le pide a Fina tener un tiempo para ellas dos solas. Mientras, María sigue desesperada al ver la situación de Andrés y trata de evitar ir a visitarle a la cárcel.

Don Pedro va más allá al proponer la compra de las acciones de Andrés para desvincularle por completo de la empresa. Y Jesús no duda en aceptar su propuesta. Sin embargo, tanto Marta como Tasio y hasta el propio Joaquín se niegan a aceptarlo. Después, Carpena opta por hacerle una visita a Andrés para convencerle de que él mismo renuncie a sus acciones pero el De La Reina lo rechaza y don Pedro no duda en amenazarle.

Capítulo 244 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 12 de febrero

Damián descubre que don Pedro ha intentado presionar también a Andrés para conseguir apartarle de la empresa. Algo que tanto él como Marta consideran completamente rastrero. En medio de todo este escándalo, el patriarca le pide a su hija que tenga mucha discreción con Fina y tome distancia con ella ahora que se va a casar con Pelayo.

En la fábrica, Irene empieza a trabajar como la nueva secretaria de dirección con algo de resignación. No obstante, la hermana de don Pedro no duda en ser una eficiente secretaria y estar al tanto de todo para mantener informado a su hermano. Eso sí, su primer día se ve afectado por un encontronazo con Claudia. Más tarde, don Pedro no duda en abroncar a su hermana por ayudar a Joaquín con el escándalo de Andrés.

Don Pedro no echa su brazo a torcer y da un paso más allá para conseguir expulsar a Andrés de la empresa. Y para ello visita a María para tratar de que sea ella quien convenza a su marido de la venta de sus acciones. Aunque Begoña irrumpe en la conversación acusándole de actuar por venganza y no por el bien de Perfumerías De La Reina.

Tras ello, Begoña no duda en advertirle a Damián de las verdaderas intenciones de don Pedro y su suegro le anuncia que ha conseguido que pueda visitar a Andrés en prisión. Y durante su visita, la enfermera aprovecha para tratar de apoyar a su amado y mostrarle fortaleza asegurándole que van a luchar por su libertad.

Después, Jesús no duda en avivar la guerra entre María y Begoña contándole a su cuñada que Begoña ha visitado a Andrés en la cárcel provocando un nuevo desencuentro entre ellas. Tras ello, Begoña se encara con Jesús y le deja claro que está solo y que si algún día le pasa lo de Andrés nadie le apoyará. Unas palabras que dejan completamente destrozado al De La Reina.

Capítulo 245 de 'Sueños de libertad' – Jueves 13 de febrero

Damián se reúne con don Pedro para enfrentarse con él y le acusa de ser él quién está detrás de la filtración a la prensa y de que el juez rechazara dejar en libertad bajo fianza a Andrés. Pero su socio le deja claro que él no ha hecho nada de lo que le acusa. Después, Damián opta por contárselo a Digna asegurando que lo único que busca Carpena es venganza por la muerte de Mateo y ella se resiste a creerlo.

Por su parte, Fina toma la decisión de regresar a la habitación con Claudia tras aceptar que su relación con Marta es imposible ahora que se va a casar con Pelayo y ambas deben tomar algo de distancia. En el dispensario, Luz le dice a Begoña que Miguel Ángel Vaca está enfermo. Y pensando que el gobernador pueda ayudar a Andrés, Begoña sugiere a Damián que convenza al político a someterse a un tratamiento con su amigo neurocirujano, el doctor Herrera.

En la mansión, Berta, la hermana de Víctor no duda en reprocharle a María que haya sido su marido el que ha matado a su hermano. Paralelamente, la guardia civil se presenta allí para tomar declaración a María, que confiesa que Zárate estaba enamorado de ella, provocando que las sospechas sobre Andrés aumenten.

Don Pedro decide sonsacar información a Jesús al creer que Begoña actúa así porque tiene una relación con Andrés. Pero el De La Reina opta por contestar con evasivas para evitar verse salpicado por todo. Aún así, su socio está convencido de que Andrés y Begoña tienen una relación extramatrimonial.

Al verse presionado por su madre, Pelayo teme que lo sucedido con Andrés y el hecho de casarse con Marta pueda afectar a sus planes de meterse en política y decide echarse atrás. Por otro lado, Joaquín anima a Luis a acudir a un congreso de perfumistas en Barcelona y él se plantea que Luz le acompañe.

Finalmente, Digna confronta a don Pedro por haberla engañado y haberse aprovechado de la situación de Andrés para vengarse de él y de todos. Mientras, María completamente desesperada al ver que Andrés podría ser sentenciado al garrote vil, se abre en canal y le confiesa a Damián que fue ella quién mató a Víctor.

Capítulo 246 de 'Sueños de libertad' – Viernes 14 de febrero

Después de que María le confiese que fue ella quién mató a Víctor sin querer y todo lo que pasó, Damián decide tomar cartas en el asunto para salvar a su hijo de la condena a garrote vil. Tras ello, el patriarca no duda en encañonar a Jesús haciéndole un ultimátum: que consiga que Andrés quede en libertad o les denunciará a él y a María a la guardia civil.

Tras ello, Jesús confronta a María por contarle a Damián lo sucedido y ella no duda en advertirle que como cuente su secreto desataría que Andrés definitivamente la repudie y se eche en brazos de Begoña. Así, que opta por presionarle para que consiga que dejen a Andrés en libertad.

Por su parte, Digna no duda en pedirle a Joaquín que averigüe si don Pedro ha estado implicado en todo lo que ha pasado con Andrés y si fue él quién lo filtró a la prensa. Paralelamente, Gema le confiesa a Digna que se encuentra algo perdida y que echa de menos su trabajo en la mansión de los De La Reina. Por si fuera poco, desconfía (y mucho) de Irene Carpena como secretaria de su marido.

Damián recibe en la mansión al doctor Fermín Herrera, un reputado neurocirujano amigo suyo. El De La Reina le pide a su viejo amigo que trate a Miguel Ángel Vaca y él accede. Sin embargo, el gobernador civil se resiste y se niega a que le diagnostiquen lo que le pasa.

En el dispensario, Luz le anuncia a Claudia que ha decidido abandonar la medicina y la dependienta se muestra apenada por su decisión. Por otro lado, Pelayo recapacita y le pide disculpas a Marta por su actitud y le dice que se quiere casar con ella y que no quiere perder su amistad. Finalmente, Begoña le cuenta a Marta que ha encontrado la prueba que demuestre que Andrés es inocente.