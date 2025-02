Ana Bernal-Triviño no deja lugar a dudas con lo que apunta de lo sucedido entre Ayuso y Ana Rosa

Ana Bernal-Triviño no ha querido dejar pasar la oportunidad de pronunciarse alto y claro sobre la entrevista de Ana Rosa Quintana a Isabel Díaz Ayuso en Telecinco, que ha suscitado un revuelo tremendo por algunas de las declaraciones que lanzó la política en pleno directo.

Dijo que Pedro Sánchez la quería "matar". Se refería a matarle políticamente, pero, por la razón que sea, Ayuso evitó hacer esa puntualización para ponderar más el mensaje e incentivar la crispación contra el Gobierno entre sus seguidores. Además, deslizó un posible espionaje desde Moncloa al asegurar que le han desaparecido mensajes que en su momento intercambió con Sánchez. Es decir, sugirió una intervención externa de su teléfono.

Manifestaciones que han elevado la tensión política entre Ayuso y el Gobierno Central y que están corriendo por todas las tertulias televisivas, pues son palabras mayores e impropias de una presidenta autonómica; más aún cuando no hay pruebas que le acrediten. Y uno de los programas que las ha abordado ha sido 'Espejo Público', donde colaboradores como Ana Bernal-Triviño han reaccionado.

"Respecto al tema de Ayuso, la verdad es que me decepciona bastante esto de la política-espectáculo", ha sentenciado la periodista. "Me decepciona que ella demande en un plató de televisión hacer un debate con Salvador Illa. Yo creo que hay otros foros institucionales para que hablen", ha añadido, en alusión al reto que la ejecutiva madrileña lanzó al presidente catalán para debatir en televisión sobre la financiación singular de Cataluña.

"Yo entiendo que la verborrea y la dialéctica de un plató de televisión a lo mejor se presta más a lo que busca Isabel Díaz Ayuso de un titular fácil, pero creo, desde luego, que también es una ruptura de la institucionalidad", ha señalado Ana Bernal-Triviño, impugnando esa entrevista.

"El rol victimista de esta mujer no se lo compra nadie, cuando ella es la primera que va agrediendo verbalmente a todo lo que se le pone por delante. Que ella en estos momentos vaya de víctima eso no se lo cree nadie. Dijo un montón de tonterías, porque eso de que los mensajes de borran... ¿Quién de nosotros no tiene un chat que pone que dentro de 24 horas se eliminarán los mensajes?", ha opinado por su lado Susanna Díaz, también presente en la mesa política de 'Espejo Público'.