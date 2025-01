Pedro Alonso fue a 'La Revuelta' y señaló a Broncano en qué se ha convertido su programa

Pedro Alonso fue la gran apuesta de 'La Revuelta' este miércoles tras su triunfal regreso después de Navidad. El actor de 'Berlín' y 'La Casa de Papel' acudió por primera vez al espacio de David Broncano para promocionar su primer documental como director en Netflix, y además de plantarse ante las preguntas clásicas, tampoco dudó en sincerarse sobre lo que opina realmente de su programa y del éxito que ha cosechado desde su llegada a TVE.

"Me he hecho una preparación psicológica para venir muy fuerte", comentó el invitado entre risas nada más comprobar el nivel de las preguntas a las que se iba a enfrentar el resto de la noche. Y es que, Broncano no tardó en preguntarle por 'En la nave del encanto', el documental en el que explora en primera persona la medicina tradicional de México y sus secretos.

Pedro Alonso se sincera con Broncano sobre lo qué opina del éxito de 'La Revuelta'

"¿Has ido a chupar sapo de ese?", preguntó el presentador entre risas antes de que distrajese la atención señalando el impresionante cambio físico de Grison. "Tu también estás guapo eh", señaló Pedro Alonso mientras el músico se sonrojaba. Pero no fue hasta más adelante en la entrevista cuando el actor se mojó sobre la guerra entre David Broncano y Pablo Motos.

Mensaje para las madres: No pasa nada, todo bien, pero sabemos que no siempre nos decís la verdad.



Mensaje para las/los hijas/hijos: Ya sabíamos a qué jugáis. pic.twitter.com/wlUt3ra0VL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 8, 2025

Al regresar después de cinco años, cuando hizo su primera visita a 'La Resistencia' en Movistar Plus+, el protagonista de 'La casa de papel' no dudó en felicitar al de Jaén. "Lo que más me ha flipado es ver en lo que se ha convertido esto. Enhorabuena", sentenció el intérprete aludiendo a su buena racha en audiencias durante el primer trimestre en TVE compitiendo contra 'El Hormiguero'.

"Siento que estás haciendo algo muy bueno, porque estás descomprimiendo toda esta tensión del mundo", señaló entonces Pedro Alonso, haciendo un guiño al efecto positivo que ha tenido la llegada del humorista a la parrilla con respecto a la oferta habitual. Y a lo largo de su reencuentro, el de Vigo tampoco se cortó en aconsejar en el terreno sexual al comunicador.

Cuando David Broncano le preguntó por su dominio en el terreno de lo tántico, el actor no dudó en relatar su experiencia. "¿Tú manejas ese tema de no eyacular?", preguntó sin pudor el presentador. "La gracia es respirar, y dejar esta moda de la sociedad moderna de que todo es percutir, percutir... ¿No has probado esto? Debes probarlo", preguntó algo asombrado el invitado de este miércoles.