Maya Pixelskaya da el salto a TVE para presentar 'El condensador de fluzo': "Es un hito tremendo para esta chica de barrio"

La 2 de RTVE está de estreno este jueves 16 de enero. A las 22:00 horas estrenará la quinta temporada de 'El condensador de fluzo' con Maya Pixelskaya como presentadora. Y justo después, a las 23:00 horas llegará la nueva temporada de 'Cachitos' con Antonio Carmona.

Esta ambiciosa nueva temporada del programa producido por RTVE en colaboración con LACOproductora ('En primicia', 'That's My Jam'), vuelve en su primera entrega con un tema que obsesiona al ser humano desde sus orígenes, la influencia del sexo en la Historia, y el en resto de episodios se abordarán otros asuntos como los farsantes, el humor, los segundones o el clima, entre otros. Y todo, en un nuevo plató retrofuturista, una estilosa estación que permitirá moverse a cualquier época o espacio.

Así, Maya Pixelskaya da el salto a La 2 para tomar el relevo de Raquel Martos al frente de la quinta temporada de 'El condensador de fluzo' y asume un nuevo reto a su carrera tras ser una de las colaboradoras de 'Zapeando' y de tener su propio podcast, "Gente muerta" (Podimo), donde analiza personajes históricos junto a historiadores, arqueólogos y cómicos.

En El Televisero hemos podido hablar con Maya Pixelskaya sobre cómo afronta su salto a 'El condensador de fluzo' y todas las novedades que veremos en el programa desde este jueves. Asimismo, hablamos con ella sobre el gran momento que vive TVE con el éxito de formatos como 'La Revuelta' y 'Late Xou'.

¿Cómo afrontas este nuevo reto como presentadora de 'El condensador de Fluzo?



¡Con tremendas ganas e ilusión! Como fan del programa que soy, estar al frente es un sueño y a la vez un reto, porque mi trabajo tiene que complacerme a mí misma y soy mi público más difícil.

¿Has podido hablar con Raquel Martos, su anterior presentadora? ¿Te ha dado algún consejo?



Raquel es la mejor. Hablé con ella y me deseó mucha suerte, y que disfrutase de la experiencia. Espero estar a la altura.

¿Qué novedades nos esperan en el programa esta temporada?



¡Muchas! La primera, el plató, que ahora es mucho más luminoso. También tenemos nuevos historiadores que se unen a los clásicos: Ale Hernández, Isabel Mellén, Jonathan López-Vera y Sandra Moruiz. Y en el lado de la comedia también hay nuevas incorporaciones: Galder Varas, que nos contará los salseos del pasado, y Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull que nos traerán Ruinas Históricas. Habrá más visitas sorpresa, pero eso no lo voy a desvelar...

Además, esta temporada el programa seguirá recurriendo a la tecnología de realidad aumentada para recrear lugares y momentos históricos de manera inmersiva, pero de una manera todavía más espectacular; desde las playas de Tsushima hasta el Ara Pacis de Augusto, pasando por el escondite de Anna Frank, ¡vais a alucinar!

El primer tema que trataréis este jueves es el sexo en la historia. ¿Crees que es necesario hablar de sexo en televisión? ¿Cómo se puede ayudar a mejorar y a concienciar en este sentido?

Creo que es muy importante hablar del sexo en la historia, porque si ya hay mitos y tabús con el sexo actual, la cantidad de bulos y tonterías que se escriben sobre el sexo en el pasado es impresionante. Por ejemplo, hay una fuerte tendencia a considerar a culturas del pasado como la vikinga o la romana como paradigmas de lo más macho y heterosexual, cuando la realidad es diametralmente opuesta si la estudiamos con los ojos del presente. Es importante ser conscientes de que siempre hemos sido simios con más o menos ínfulas.

¿Qué toque te gustaría aportarle al programa con tu incorporación?



Me gustaría transmitir a los espectadores mi pasión por la Historia. Yo soy una más de ellos, la única diferencia es que estoy en ese plató, pero todas mis reacciones son genuinas. También soy bastante payasa, para qué lo vamos a negar, y me gusta mucho preguntar cosas a los expertos; esta temporada me han dado vía libre para darles un poco la turra mientras me cuentan cosas.

Llegas a TVE en una época en la que la cadena se encuentra en un gran momento en audiencias con 'La Revuelta' o 'Late Xou'. ¿Cómo ves la situación de TVE y su apuesta por contenidos mucho más modernos y abiertos a todo el público? ¿Qué piensas del éxito de 'La Revuelta'?

Me parece que el éxito de 'La Revuelta' es un éxito para todos, ¡que para algo es nuestra televisión pública! Además, los datos muestran que apenas le quita espectadores a otras cadenas, sino que ha logrado que un nuevo público se acerque a la televisión. Es un momento fantástico para el sector en general, y me encanta poder formar parte de él.

El programa va también justo después de los grandes datos que anota 'Cifras y letras' cada noche. ¿Sientes la presión por tener que mantener los datos?



Por supuesto me encantaría que 'El Condensador de Fluzo' batiese récords de audiencia, pero mantener un programa de cultura en prime time durante cinco temporadas me parece ya un premio. Nosotros estamos orgullosísimos del trabajo que hemos hecho, y esperamos que el público (de todas las edades) lo disfrute.

Maya Pixelskaya debuta en 'El condensador de fluzo'

¿Te gustaría que 'El condensador de Fluzo' pudiera dar el salto a La 1 como ha pasado con el programa de Marc Giró?



Pasar a La 1 siempre suena a ir a más, y yo estaré encantada de todo lo bueno que le pase al programa, pero acabo de llegar a La 2 y me siento como en casa. En mi familia siempre se ha dado una importancia enorme a la cultura, así que ser presentadora de La 2 es un hito tremendo para esta chica de barrio, ¡vamos a disfrutarlo un rato!

¿Cómo es trabajar de la mano de una productora como LACOproductora con proyectos alternativos y diferentes como 'En Primicia' o 'That's my jam'?

Tremendamente divertido. Ha sido un gusto sentir que en LACOproductora apostaron por mí tal cual soy, no para moldearme y convertirme en la presentadora "perfecta", que es algo que a veces pasa. No paran de tener ideas, se notan las ganas de disfrutar haciendo el proyecto, y eso se contagia.

¿Te gustaría poder participar en algún otro proyecto de TVE?

Por supuesto, aparte de presentadora soy autónoma. Propongo un 'MasterChef' con recetas históricas: garum romano, pastel de pavo real medieval, yuguanfei chino, xocolātl azteca, ¡llamadme!