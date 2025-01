María Patiño recupera estas polémicas palabras de Ana Rosa sobre 'Sálvame' tras dejar 'TardeAR'

La noticia del regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco tras no cuajar en las tardes de la cadena ha sorprendido a todos. A raíz de esto, se han recuperado unas declaraciones que la presentadora concedió cuando se dio a conocer su salto a las tardes. A tales declaraciones, en las que cuestionaba a 'Sálvame', no ha tardado en responder María Patiño.

Fue en julio de 2023 cuando Ana Rosa convocó a los medios de comunicación para anunciar su adiós a 'El programa de Ana Rosa' y dar su salto a las tardes de Telecinco tras la cancelación de 'Sálvame'. Entre otras cosas, ensalzó la labor de Jorge Javier Vázquez, al que definió como "uno de los mejores comunicadores" de nuestro país. "Es buenísimo y siempre aporta algo", reconoció.

También afirmó que 'Sálvame' había sido "un formato televisivo de éxito". Si bien no dudó en atacar a sus colaboradores y al resto del equipo, dejando claro que "no" se sintió apoyada por ellos en este cambio de ciclo. Aunque reconoció que "nunca" tuvo con ellos "una relación especial". Además, entiende que, en esos momentos, tras el fin del programa, "bastante tenían ellos con lo suyo". Por lo que prefirió quitarle hierro al asunto.

María Patiño carga contra Ana Rosa tras sus declaraciones sobre 'Sálvame'

Además, sobre si el fin de 'Sálvame' y el estreno de 'TardeAR' tenía que ver con cuestiones ideológicas, Ana Rosa contestó que: "Supongo que las cadenas no toman las decisiones por impulsos políticos. Lo harán por audiencia, por cambio de ciclo, por sus estudios de reputación…". Aunque ya entonces dejó entrever que habría editoriales en 'TardeAR', algunos de los cuales fueron muy polémicos por su forma de azuzar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Estas declaraciones que concedió en su momento Ana Rosa Quintana han vuelto a salir a la palestra ahora que se ha conocido que, debido a su fiasco en audiencias, abandonará las tardes para regresar a las mañanas. Será el próximo lunes 3 de febrero cuando vuelva 'El programa de AR' con ella al frente.

María Patiño, que está al quite de todo cuanto sale en redes sociales, no ha dudado en contestarla. Y lo ha hecho con la contundencia que le caracteriza. Y es que, a la actual presentadora de 'Ni que fuéramos' no le ha sentado nada bien que Ana Rosa dijera que no se sintió arropada por el equipo de 'Sálvame'.

"No quiero pensar que estas palabras salen de su boca. He sido leal, trabajadora y fiel. No debo nada a nadie porque he dado mi vida por y para el trabajo. La queja no es mi arma. Mi arma es luchar y crecer sin señalar a nadie cuando no llego a su altura", sentencia María Patiño en su cuenta de X.