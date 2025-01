Elisa Mouliaá sigue paseándose por los platós de Mediaset tras 'De Viernes' y vuelve a 'TardeAR'

Este lunes se han filtrado partes de las declaraciones de Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá ante el juez del pasado jueves. Y tras la publicación de las mismas, la actriz ha visitado el plató de 'TardeAR' para responder al ex político de Sumar así como a las dudas de los colaboradores del programa de Ana Rosa. Una nueva entrevista en Mediaset después de las que ya dio en su momento tanto a 'TardeAR' como a 'Vamos a ver' así como el pasado viernes en 'De Viernes' después de que ella desmintiera que hubiera llegado a un acuerdo exclusivo con el grupo.

Tras escuchar parte del interrogatorio del juez a Íñigo Errejón, Elisa Mouliaá se mostraba rotunda. "Aquí hay dos cosas, creo que hay algo bueno que es que los hechos son los que son, la gente que dice que algo no cuadra en mi versión la realidad es que las versiones son la misma solo que no hay consentimiento. Lo que nos diferencia en su historia y en la mía es el consentimiento", defendía la actriz.

"Bueno y la fecha porque se dice que era septiembre, que era octubre", le replicaba Ana Rosa. "Yo sabía que era la presentación de su libro y cuando lo busqué en Internet ponía que era el 23 de septiembre, pero eso era en Getafe y nuestro encuentro fue en Matadero por lo que fue después, pero vamos yo siempre dije que fue finales de septiembre y principios de octubre", aclaraba ella.

"Lo que digo es que al final lo que difiere de su historia de la mía es el consentimiento", incidía Elisa Mouliaá. "Bueno y si se sacó el pene o no se sacó el pene", le advertía Ana Rosa. "Y detalles que relata que dice que me cogió de la mano y nos fuimos juntos a besarnos cuando en realidad me cogió del beso y me llevó a la fuerza a la habitación y me empujó contra la pared", defendía Elisa.

Tras escucharla, Xavier Sardà le hacía una pregunta que muchos se hacen. "¿Esto fue en la fiesta?", preguntaba el colaborador. "Sí, esto fue en la fiesta, primero hubo una agresión en el ascensor y luego en la fiesta", respondía Elisa. "Entonces la pregunta es, ¿por qué luego te vas a su casa?", repreguntaba el catalán. "Yo tengo una enorme laguna y no me recuerdo absolutamente de nada. Yo tengo un flash de que él me puso la chupa y diciendo que el coche nos llevaba esperando cinco minutos y yo no recuerdo cómo entramos en el coche", aseveraba Elisa.

"¿Pero por qué ibas bebida?", cuestionaba entonces Ana Rosa. "Claro, habíamos bebido e iba bastante ebria", respondía Elisa. "Pero si es que da igual aquí estamos poniendo en cuestión a esta señora cuando perdona la ley que existe es entre otras personas Errejón uno de los que la defendió y expusieron. Estamos hablando del consentimiento, si no hubo consentimiento señor es una agresión y esto lo decidirá el juez", sentenciaba la presentadora.

Las preguntas clave a las que responde Elisa Mouliaá en 'TardeAR'

Después, era Javier Chicote el que le preguntaba por lo de las normas que le pone Íñigo Errejón. "Él dice que es una broma, ¿Cuándo te pone esas normas a ti no se te ocurre mandarle a la mierda?", preguntaba el periodista. "Él me dijo que iba a ser muy claro y que me ponía tres normas, me las lanzó como una orden, yo me quedé cortada y me lo tomé un poco así pero yo que iba a pensar que este señor era un loco", respondía ella.

Por su parte, Alberto Sotillos ponía sobre la mesa que porqué entonces Íñigo Errejón dimitió si hubo consentimiento y no había cometido ningún tipo de agresión. "Él dimite después de que la periodista lanzase todos los testimonios anónimos contra él. Si yo denuncio antes se me hubiera tomado por loca, pero es que encima yo denuncio después de que él haya dimitido y se me sigue tratando como loca", se quejaba Elisa Mouliaá.

Y a raíz de eso, Carolina Ferre se preguntaba qué pasó con todos esos testimonios anónimos. "¿Dónde se han quedado, por qué no han denunciado y te han apoyado?", cuestionaba la colaboradora. "Pues que no quieren que les pase lo mismo que le ha pasado a Elisa", comentaba Ana Rosa Quintana.

Finalmente, Elisa Mouliaá ha refrendado que va a aportar todas las pruebas posibles que tiene para demostrar que no hubo consentimiento. Y también ha contestado a otra de las preguntas que muchos se han hecho, cuándo fue cuando ella se dio cuenta de que había sido agredida sexualmente. "Yo me di cuenta a los seis, siete meses. Mi cuerpo se sintió maltratado y ultrajado y hasta que tu integras todo eso"