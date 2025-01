Alberto y Laura Caballero admiten el problema que existe con el final de 'La que se avecina'

Si hablamos de 'La que se avecina', inevitablemente tenemos que hablar de sus creadores, los hermanos Alberto y Laura Caballero. Aunque han producido numerosas comedias de éxito, su figura siempre estará vinculada a la ficción de Telecinco y Amazon Prime Video, de cuyo futuro final han hablado en una entrevista con 'El Mundo'.

Tras estar a punto de cancelarse por discrepancias entre la productora y la cadena, finalmente la longeva comedia ha renovado por dos temporadas más. Al ser preguntados por esta polémica, Laura Caballero se muestra bastante molesta: "Ahora parece que era pose. Me da rabia porque la gente se piensa que era falso, pero era verdad". Según reconoce, "poner en marcha una nueva temporada era muy complicado, con cambios, con cadenas de por medio… 'La que se avecina' tiene un punto tan bonito que siempre me puede más la parte positiva. Obviamente, hay una responsabilidad muy gorda, pero me parece tan mágico que se siga alargando la serie…".

Por su parte, su hermano cree que "llega un momento en que ya no es una cuestión de tu decisión, sino que estás como obligado a ver dónde acaba esto. Te sientes mal si cortas algo que es un poco insólito, que lleva una evolución y tiene entidad propia. Preferimos que llegue un día en el que la cadena nos diga: 'Ya no hacemos más' y nos quiten la presión, pero no que sea cosa nuestra".

Alberto y Laura Caballero hablan sobre el final de 'La que se avecina': "Un problema muy grande"

Respecto al final de la serie, los productores no tienen claro cómo será. Así lo reconoce Alberto: "Es que al final ya lo pensamos en el capítulo 100. Vamos a tener un problema muy grande cuando nos toque hacerlo. En el 100 dijimos 'esta idea nos mola mucho, pero igual luego no podemos elegir el momento de hacerla'. Así que lo metimos ahí. Ahora han pasado otros 100 capítulos y ahí seguimos, así que pensar en un final… Es un lío".

Laura Caballero, por su parte, añade: "Es un anticlímax, porque luego pones FDF y está todo el rato en bucle viva. Así que el final va a perder fuerza. A mí me da mucha penita que si creamos personajes chulos se queden en 90 minutos, que es lo que dura un solo capitulo de 'La que se avecina'". Una afirmación con la que está de acuerdo su hermano, quien añade: "Yo creo que los finales en comedia son más raros y complicados que en el drama".

"Lo que he visto y me han gustado de comedias, tampoco han tenido la intensidad o la emoción que supuestamente deberían tener por el recorrido de la serie. Llegar a una intensidad de trama o de personajes que haga justicia a un recorrido que han tenido series históricas como 'Friends' o 'Seinfield' es muy difícil", sentencia Alberto Caballero.