Telecinco tuvo que cortar abruptamente a Ana Rosa en 'TardeAR' y dejarle con la palabra en la boca

A veces las cadenas de televisión apuran demasiado en sus programas en directo y ello lleva a que se corte la emisión con el presentador de turno hablando a la audiencia. Eso es lo que le ha pasado este martes a Ana Rosa Quintana en pleno 'TardeAR'.

Así, este martes el programa producido por Unicorn se quedaba sin tiempo y vivía un final abrupto en directo que acababa dejando a Ana Rosa Quintana sin poder terminar su discurso ante la audiencia. Lo hacía además después de que la presentadora tuviera un lapsus pues hablaba de que mañana iban a volver pero este miércoles el espacio descansará por la emisión de la final de la Copa Intercontinental de Fútbol que enfrenta al Real Madrid con el Pachuca.

Tras hacerse eco de la muerte de Marisa Paredes y de las primeras reacciones de algunos familiares, compañeros y del propio Pedro Sánchez, 'TardeAR' recuperaba unas imágenes de la entrevista que le hizo Ana Rosa Quintana a la actriz en el año 2010 cuando visitó 'El programa de AR' para promocionar su papel de la reina Sofía en la tv-movie 'Felipe y Letizia'.

A la vuelta del vídeo, Ana Rosa enviaba un mensaje de pésame a toda la familia y amigos de Marisa Paredes antes de que su sobrino le pidiera que le acompañara a la grada del público para llevar a cabo su sección "Fila Zero". Sin embargo, Kike Quintana también recibía un corte por parte de Juan Serrano, uno de los directores del espacio.

"Oye, el de los pantalones de Super Mario Bros tranquilo, si me sacas los dos últimos minutos yo lo que no puedo es darle al FF y empezar a hablar que me va a dar un ictus antes que a mi tía", soltaba Kike Quintana pidiendo poder dar paso al primer vídeo de su sección. Pero tras emitirlo, se quedaban sin tiempo. "Nos tenemos que ir. Esta juradita", le soltaba el sobrino al director.

Tras ello, Ana Rosa daba paso a una prescripción sobre un plan cultural y social para estas fechas. "Hoy ha sido Fila Zero Zero pero mañana más. Tengo que decir una cosa, hoy ha sido algo muy...", trataba de explicar la presentadora cuando se cortaba la emisión y Telecinco se iba a publicidad dejándola con la palabra en la boca.