'Sueños de libertad', avance semanal del 9 al 13 de diciembre: el fin de Andrés y Begoña y la libertad de Fina

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento clave en algunas de sus tramas y sigue sorprendiendo a su audiencia. Tras el parón del viernes por ser festivo nacional por el día de la Constitución, 'Sueños de libertad' regresa la próxima semana a la parrilla de Antena 3.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, Marta volvía a visitar a Fina en su celda y le contaba que Andrés ha conseguido que un prestigioso abogado la defienda. Además le explicaba cuál será su línea de defensa y que había conseguido pruebas para denunciar que Santiago trató de abusar de ella.

Pese a que le pidió que se marchara, Alberto no dudaba en tratar de ayudar a su hija Luz a dar con la identidad de la madre de la bebé abandonada. Paralelamente, él aprovechaba para confesarle a su hija que nunca estuvo enamorado de su madre.

Andrés trataba de reconciliarse con Julia y pese a las reticencias de la pequeña le pedía que se quede con ella pero no la molestara mientras hacía los deberes. Paralelamente, Jesús no dudaba en aprovechar la situación para victimizarse y echarle la culpa a Andrés. Después, la pequeña le decía a Begoña que quiere que la deje en paz y la enfermera y Digna se unían para tratar de conseguir reconducir su relación con la niña.

Tras ver a su hija Marta desesperada por la situación de Fina en prisión, Damián decidía tomar cartas en el asunto tras la petición de auxilio de su hija y le decía que hablará con Miguel Ángel Vaca, el nuevo gobernador civil de Toledo para que les ayude.

Después de verla muy callada durante la comida, Digna se interesaba por el estado de Gema y la doncella no dudaba en compartir con su suegra que está decepcionada tras ver la reacción que tuvo Joaquín al proponerle tener un hijo. Mientras, Joaquín decidía acudir a la reunión con el cristalero con Miriam en lugar de con su mujer.

Por otro lado, Joaquín le contaba a Digna lo que ha descubierto sobre Jesús y Patricia Lambert gracias a Isabel, la anterior secretaria de su primo. Y es que el De La Reina y la empresaria se acostaron y luego la chantajeó para que aceptara quedarse con una comisión ridícula. Tras ello, Digna no dudaba en utilizar la información y se la contaba a Don Pedro para tratar de ganarse su confianza. Tras ello, Carpena y Damián presionaban a Jesús para que arreglara sus problemas con Patricia Lambert pero ella se negaba.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 9 al viernes 13 de diciembre:

Capítulo 200 de 'Sueños de libertad' – Lunes 9 de diciembre

Tras descubrir la verdad sobre lo que pasó entre Patricia Lambert y Digna no duda en citarse con ella para conocerla personalmente y tratar de ganarse a la empresaria para que esté del bando de los Merino en su particular guerra con los De La Reina. Y para ello le dice que serán muy generosos con ella cuando controlen la fábrica totalmente y pueda encargarse de la distribución de los productos por toda Europa.

Alberto se vuelve a presentar en el dispensario porque dice tener una pista para encontrar a la madre del bebé abandonado. Y aunque Luz le pide que se vaya, el operario le cuenta a su hija que un transportista le dijo que había visto caminando a una mujer que llevaba una canastilla por la noche y que tenía una cojera similar a las que causaba la polio.

Claudia se sigue mostrando muy dolida con Carmen por haberle ocultado lo de que Fina es homosexual y que también se callara lo de que Tasio era hijo de Damián. Y pese a los prejuicios, la extremeña asegura que estará a la altura con su amiga Fina y que no cambiará su actitud con ella.

Por otro lado, Marta les comunica que han conseguido que un buen abogado lleve el caso de Fina y que fue Santiago quién la denunció. Paralelamente, Marta recibe la llamada de su padre contándole que gracias al gobernador civil Fina será puesta en libertad.

Digna no duda en intentar que Julia pueda perdonar a Begoña proponiéndola que le ayude a montar la casita que le había regalado y que las dos puedan ir a patinar. Y pese a las reticencias de la niña, Begoña poco a poco consigue que su hija le perdone.

Tras su reunión con Digna, Patricia Lambert se presenta en el despacho de Jesús y ambos mantienen una reunión de alto voltaje con ataques y amenazas mientras el De La Reina trataba de volver a conquistar a la empresaria. Y finalmente, Patricia no duda en rechazarle.

Mientras que Andrés trata de acercarse de nuevo a Begoña pero ella se mantiene firme con estar distanciados por el bien de Julia. Y tras ello, María no duda en decirle a su marido que tiene que acercarse de nuevo a su sobrina y demostrarle que siempre va a estar ahí para tratar de reconquistarle. Y después la propia María trata de decirle a Julia que tiene que perdonar a su tío pero la niña sigue sin hacerlo recriminándole que se liara con Begoña.

Miriam y Joaquín son incapaces de ocultar la atracción que se tienen mientras se preparan para ir a la reunión con Serra. Por otro lado, Tasio le pide perdón a Carmen por cómo reaccionó cuando se enteró de que Fina había sido detenida por ser lesbiana y la jefa de la tienda le pedía a su marido que le de la autorización para sacarse el carnet.

Santiago consigue que le dejen entrar en la celda de Fina para tratar de que la dependienta le de una oportunidad y ella insiste en decirle que no puede soportar que le haya rechazado. Pero él trata de volver a abusar de ella cuando un guardia entra y lo evita.

Capítulo 201 de 'Sueños de libertad' – Martes 10 de diciembre

Marta acude a visitar a Fina a prisión para anunciarle que la dejan en libertad sin fianza hasta que se celebre el juicio gracias a que su padre ha conseguido hablar con el gobernador civil. Pese a todo, tendrán que conseguir el juicio. Cuando ve las heridas, Marta le pide denunciar lo que le han hecho y Fina se calla lo que le pasó con Santiago.

Andrés se enfrenta con Jesús por llevar a Julia al apartamento para tratar de hacerla daño y que todo estallara por los aires. Tras escuchar a su hermano, no duda en decirle que le da asco y al ver que Julia les ha visto, Jesús se hace la víctima mientras la niña le pide a su tío que no pegue a su padre.

Tras ver como Julia huía corriendo, Digna no duda en contarle todo lo sucedido a Damián y también se enfrenta a sus sobrinos por crear ese espectáculo delante de la niña. Después, la cocinera le pide a Andrés que a partir de ahora piense más en la pequeña cuando actúe y no se deje llevar por sus problemas ni instintos hacia Begoña.

Jesús vuelve a llamar a Patricia Lambert para hacerle una propuesta y decirle que cuando recupere su puesto de director general le dará más porcentaje y le cuenta como lo va a conseguir. Después ambos vuelven a dejarse llevar por la pasión.

Luz consigue dar con la mujer que dejó abandonada a su hija recién nacida frente a la casa-cuna y ella se preocupa por el estado de la niña. Y por el momento, consigue que decida quedarse con la niña con la ayuda de las monjas. Con ello, Luz le propone a su padre mantener el contacto.

Carmen y Claudia acuden a visitar a Fina a su habitación y le cuentan que toda la colonia se ha enterado de lo de su detención y el motivo por el que lo habían hecho. Pero las dependientas le dejan claro a su amiga que ellas lo desmentirán todo y que siempre van a estar juntas al verla tan vulnerable.

Joaquín y Miriam no pueden dejar de pensar en sus sentimientos y lo que les ha pasado. Después, el Merino es incapaz de enfrentarse a la realidad y opta por no contarle nada de lo que le está pasando a Gema, que no duda en volverle a sacarle el tema de lo de tener hijos y él opta por decirle que quizás tiene razón.

Begoña le dice a Andrés que han perdido el sentido común pues han conseguido que Julia no quiera saber nada de ellos y le dice que no pueden seguir juntos pero Andrés se niega a renunciar a su amor. Y tras ver a su marido bebiendo, María trata de acercarse a él pero le rechaza.

Después, Jesús no duda en abrirle los ojos a su cuñada diciéndole que han conseguido separar a sus parejas. Y al verle borracho, María consigue llevar a Andrés a la habitación y pasan la noche juntos.

Después de verle a Fina los cardenales, Digna trataba de indagar y de decirle que lo tenía que denunciar. Y aunque prefería no contar nada, la dependienta termina contándole que fue Santiago quien trató de violarla.

Capítulo 202 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 11 de diciembre

Tras pasar la noche juntos, María hace creer a Andrés que la noche fue distinta a cómo el la recuerda y que durante la noche se puso muy mimoso con ella y terminaron teniendo relaciones sexuales. Tras ello, él le deja claro que pasara lo que pasara nada ha cambiado entre ellos.

Jesús le comunica a Damián que ha conseguido que Patricia Lambert acepte su propuesta pero lejos de felicitarle, el patriarca se encara con su hijo porque sabe que lo ha conseguido volviendo a acostarse con la empresaria con lo que eso puede suponer en un futuro.

Después de ver a Andrés mal, Begoña opta por aflojar su actitud con él y le pide disculpas por haber estado así con él y que lo que no tiene que hacer es ponerse a la altura de Jesús. Por su parte, Andrés decide ocultarle lo que le pasó la noche anterior con María.

Digna le dice a Fina que debería contarle a Marta lo que pasó con Santiago pero la dependienta se niega porque no quiere volver a pasar por lo mismo pues la De La Reina querrá denunciarle pero Digna le dice que se lo tiene que contar y que si ve que ella no quiere, Marta lo tendrá que aceptar.

Mateo y Don Pedro Carpena se encuentran con Digna y el joven percibe la buena sintonía que hay entre su padre y la cocinera. Después, Mateo descubre que Felipe la había liado y no había conseguido que Galerías Preciados aceptara los productos de De La Reina y aunque Mateo trataba de cubrirle, Tasio reaccionaba de mala manera con ellos.

Miriam no duda en decirle a Joaquín que para ella dar el paso de besarle fue un paso muy importante y que para ella es algo muy especial y no se arrepiente de nada. Por su parte, Joaquín le deja claro que él está casado pero que le gusta mucho y cuando ambos estaban a punto de besarse Gema les interrumpía.

Patricia Lambert se presenta en la fábrica para firmar el acuerdo con Jesús y Joaquín. Y cuando ambos se quedan solos, la empresaria le dice que tienen que tener cuidado delante del resto pero él le dice que lo que pasó entre ellos fue increíble.

Gema no duda en compartir con Digna que Joaquín había accedido a tener un hijo y se mostraba feliz por lo bien que les va sin sospechar lo que le pasa a su marido y la cocinera no duda en felicitar a su nuera mostrándose encantada con la idea de tener un nieto.

Tras conseguir el acuerdo con Patricia Lambert, Jesús se lo reprocha a su hermana Marta y le echa en cara que haya estado más interesada en sus problemas personales y que haya usado sus contactos para conseguir que Fina salga de prisión.

Andrés le cuenta a María que él y Begoña ya no están juntos pues la estabilidad de Julia es lo más importante. Pero pese a todo le deja claro que no quiere volver con ella y que lo que pasó fue algo producto del alcohol. Tras ello, María no duda en utilizar a Gema para que Begoña se entere de su versión de lo que pasó con Andrés.

Capítulo 203 de 'Sueños de libertad' – Jueves 12 de diciembre

Tras la manipulación de María haciendo creer tanto a Andrés como a la propia Begoña que la noche anterior él y la propia María se acostaron, Begoña no duda en preguntarle si es verdad que se había acostado con su mujer y a Andrés no le queda más remedio que reconocerlo asegurando que estaba borracho y no se acuerda de nada. Y además le deja claro que nada de esto cambia nada, pero Begoña le dice que no quiere saber nada de él.

Después, Andrés no duda en enfrentarse a María por haberse ido de la lengua y le dice que le ha arruinado la vida otra vez y aprovechando que Gema aparecía por allí ella instaba a su marido a que le preguntara a Gema para que viera que Begoña no estaba cuando se lo contó. Después, la doncella muestra su enfado con su amiga por utilizarla y meterla en ese compromiso y que como siga así se va a quedar muy sola.

Patricia Lambert visita a Digna después de haber negociado con Jesús y le deja claro que sabe muy bien lo que le conviene y que las dos pertenecen al mismo club pero tiene que rechazar su propuesta pues Jesús no se rinde y le dice que no tiene que infravalorar a su sobrino pues hará todo lo posible por recuperar el puesto de director.

Paralelamente, don Pedro le dice a su socio que espera que no haya conseguido que Patricia siga con el acuerdo por métodos inmorales. Y tras ello, Jesús le cuenta que ha comido con el nuevo gobernador civil, Miguel Ángel Vaca, que le ha informado de un terreno rustico que se va a convertir en suelo urbanizable y podrán construir otro negocio.

Después, Digna se encuentra con don Pedro y Damián percibe la buena relación entre ellos. Tras ello, el socio de Jesús visita a Digna en su casa y la cocinera trata de indagar sobre el nuevo proyecto de su sobrino pero la atracción entre ellos lleva a que la conversación derive a otros derroteros hasta el punto de que él intenta besarla.

Mateo le propone a Claudia hacer un viaje a Mallorca con el dinero que le dio su padre pero ella le dice que lo mejor es usar ese dinero para perseguir sus sueños de montar la librería que tanto había soñado.

Digna descubre que Fina no le ha contado a Marta lo sucedido con Santiago después de comprobar que la De La Reina no para de sentirse culpable por su detención y que desde que ha salido de la prisión no le deja estar cerca de ella ni darle cariño. Y Digna le aconseja que tenga paciencia. Después, la cocinera vuelve a hablar con Fina para que le cuente a Marta lo que pasó de verdad en la celda.

María no duda en regodearse con Jesús de haberse acostado con Andrés para seguir provocando lo que desea, que la relación de Andrés y Begoña se haya terminado para siempre. Y con ello, anima a que su cuñado trate de acercarse también a su esposa.

Pese a lo sucedido con Miriam y después de haberle dicho que le gusta mucho, Joaquín y Gema tienen un nuevo acercamiento que lleva a que la doncella intente acostarse con su marido para quedarse embarazada y pese a que de primeras lo rechaza terminan acostándose.

Marta visita a Fina en su habitación y la dependienta decide aflojar con su novia y le deja claro que no la odia como Marta pensaba. Y como muestra de ello, Fina le dice que necesita salir de la habitación y quiere pasar la noche con ella en su casa.

Capítulo 204 - Viernes 13 de diciembre

Tras su conversación con María, Jesús decide intentar ganarse a Begoña y para ello no duda en volver a utilizar a Julia. Así, el De La Reina trata de tender puentes entre su hija y su madrastra para que la enfermera se apiade y vea que su marido está dispuesto a hacer cosas para acercarse.

Tras pasar la noche juntas en su casa, Marta ve las marcas que tiene Fina por todo el cuerpo y le insta a denunciar lo sucedido.

Por su lado, María sigue ahondando en la mentira que ha labrado de que pasó la noche con Andrés para seguir haciendo daño a Begoña ahora que sabe que su marido y su cuñada han roto su relación.

Digna está convencida de que Jesús y don Pedro se traen algo entre manos y no está dispuesta a quedarse al margen. Para ello, la cocinera no duda en utilizar sus armas para tratar de averiguar de qué se trata.

Tras hablar con Tasio de sus planes, Mateo decide expresarles a Claudia y a su padre que tiene muchas dudas con respecto a abrir la librería que siempre había soñado.

Pese a que Joaquín le expresó sus sentimientos hacia ella, Miriam descubre los planes que tiene su jefe junto a su esposa Gema de tener hijos dejándola completamente destrozada.

Andrés se encuentra completamente perdido y le cuenta a su primo Luis que ha perdido definitivamente a Begoña tras descubrir lo que pasó con María la noche anterior. Y no duda en decirle que lo único que quiere es recuperar a Begoña. Paralelamente, Andrés se ve obligado a tomar una decisión drástica con Felipe pese a haberse mostrado benevolente con él.

Dada la situación con Andrés, y el amor que profesa a Julia, Begoña decide aceptar el plan de Jesús con Julia.