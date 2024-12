Pocos han sido más claros que José Mota al hablar de David Broncano y lo que ocurre en TVE

A unos días de que TVE emita su ya tradicional especial de Nochevieja, José Mota ha opinado abiertamente sobre el fichaje de David Broncano y la batalla que libra 'La Revuelta' frente a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, en una entrevista que el actor y director ha concedido a Vertele.

El humorista manchego reconoce que va "con el agua al cuello, como todos los años", con los últimos detalles de su programa especial previo a las Campanadas. José Mota hace balance de lo ocurrido este año en la actualidad política y social de nuestro país. En su opinión, "cuando la comedia pasa por encima de la política, la política es un sitio más agradable, más manejable y menos crispado".

José Mota está encantado con esta nueva etapa que está viviendo RTVE, sobre todo a raíz del fichaje de David Broncano y del éxito de 'La Revuelta'. Algo que le parece "maravilloso. Me encanta porque están haciendo humor fresco, una televisión viva y me parece que es un punto muy positivo para la comedia que propuestas como esta, tan arriesgadas, estén petándolo. Me parece una gran noticia. Yo me alegro mucho por él y por todo su equipo".

José Mota se moja entre Broncano y Motos

Sobre la politización que se ha hecho del fichaje de Broncano por la cadena pública, José Mota asegura que "cuando se politiza la comedia, la comedia pierde. No es el caso de él, que es un tío que tiene muchísimo talento. Yo creo que él ha sabido volar muy por encima de esas idioteces. Me parece que es un tío muy centrado, muy capaz y para mí lo está demostrando. Está en éxito absolutamente pleno. Como digo, me parece una gran noticia".

Respecto a la lucha entre 'La Revuelta' de Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos, José Mota cree que "esto ha existido siempre, forma parte de la competencia. Pero a mí me caen bien ambos, me cae bien Broncano, que me parece un tío 'supersalao', y me cae bien Pablo Motos. Entonces, yo no seré el que enfrente a ninguno de los dos. Yo me alegro por los dos, que lo están petando ambos y les va muy bien. Pablo Motos también utiliza la comedia como barniz de todo el programa y que la comedia esté comandando los dos programas que más lo petan en televisión de alguna manera me parece que es un notición", sentencia.