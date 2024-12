Nieves Herrero se planta en 'Mañaneros' de TVE y se revuelve con Adela González: "Es excesivo…"

Nieves Herrero se ha sentido visiblemente incómoda en el plató de 'Mañaneros' de TVE durante su colaboración de este lunes. De hecho, se ha plantado ante la corriente de pensamiento única en el programa de La 1 y se ha enzarzado con Adela González por un choque de opiniones y una ironía malentendida. El tema, Terelu Campos y su controvertida gestión del reciente parto de su hija Alejandra Rubio.

El magacín matinal de Televisión Española ha puesto el foco en el enfado de Terelu con la prensa por su incisiva cobertura del nacimiento de su nieto y en cómo ha pagado con los periodistas su estrés. "Una abuela enfadada", han llegado a rotular, mostrando su último estallido contra los reporteros que hacen guardia a las puertas del domicilio.

Acto seguido, todos los colaboradores de 'Mañaneros', y Adela González incluida, han cuestionado y criticado esa actitud de Terelu Campos. Algo que ha impugnado Nieves Herrero. "Voy a disentir de todos porque a mi me parece que Terelu sinceramente es compañera nuestra, lo ha pasado mal y hay que entender que está estresada y su niña recién llegada a casa. Y cuando estás con cesárea, que yo la he tenido, hay unos días complicados", ha clamado, plantándose muy seriamente ante sus compañeros.

"¿Pero la cesárea se la han hecho Terelu o me estoy perdiendo?", le ha confrontado Adela González en modo irónico. "No, pues no te pierdas Adela", le ha arreado Nieves. Un gran y tenso corte a la presentadora del programa al que ha añadido: "Lo que te quiero decir es que yo empatizo con la abuela porque yo he sido abuela y cuando tienes a los niños en casa se te hace un mundo".

Sin embargo, sus compañeros de TVE, molestos, le han recordado que, además de ser abuela y empatizar con Terelu, también es periodista y debe entender que haya una cobertura por parte de los medios. "Pero llega un punto en el que parece el bebé de los Reyes. Sinceramente, me parece excesivo el cubrir la primera caca, el primer pis... Hombre, por favor, es excesivo", ha seguido protestando Nieves Herrero.

"¿Y si luego hacen una exclusiva no te parece excesivo?", le ha vuelto a encarar Adela González, nada agradada con las palabras de Nieves contra el equipo. "A mi me parece excesivo todo este montaje. Descendamos, pongamos las cosas en su sitio, que no es Caros III por Dios", ha rematado la también escritora, harta de lo que estaba presenciando en el plató de 'Mañaneros'.