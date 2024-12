'Mañaneros' con Adela González confirma lo sospechado sobre el giro de Bárbara Rey con Telecinco

El anuncio de la entrevista del año que Telecinco ha cerrado con Bárbara Rey en un especial en prime time fijado para el próximo lunes, 9 de diciembre, ya está teniendo un gran impacto en los medios, traspasando más allá de los programas de Mediaset. 'Mañaneros', el espacio matinal de Adela González en TVE, se ha hecho eco del bombazo, poniendo el foco en lo que va a suponer su testimonio y en el dinero que va a cobrar por él.

Lydia Lozano, colaboradora del magacín matinal, ha podido contactar con la vedette tras anunciarse la noticia y ha asegurado que Bárbara le ha prometido que va a hablar de todo sin filtros: de esas fotos y audios comprometedores con el rey emérito y de todas las situaciones que se han dado con su hijo Ángel Cristo a lo largo del último año. "Va a hablar de todo", ha insistido la periodista.

No obstante, Adela González ha puesto voz a gran parte del público con su planteamiento: "Ahora mismo España se divide entre las personas que piensan que Bárbara lo va a contar todo y los que creen que no va a contar una parte porque hay que seguir estirando del chicle". En ese sentido, Lydia ha reiterado que esta intervención en Telecinco nada tiene que ver con todas las anteriores, avanzando que Bárbara Rey se está preparando muy bien esta entrevista porque se juega mucho y no quiere defraudar ni a la cadena ni a los telespectadores.

Bárbara Rey retira todas las demandas contra Mediaset menos la de su hijo Ángel Cristo

En paralelo, la tertuliana ha confirmado lo que era un secreto a voces, que "Bárbara Rey retira todas las demandas menos la de su hijo". Con motivo de su acuerdo con Mediaset para romper su silencio, frena las acciones legales contra el grupo de comunicación y contra las tres productoras a las que incluyó en esa macrodemanda. Sin embargo, mantiene la interpuesta contra Ángel Cristo por atentar a su imagen, intimidad y honor.

Al parecer, Bárbara habría esgrimido este argumento para justificar ese paso atrás judicial: "Yo hace mucho tiempo puse una demanda similar y estuve 7 años para el juicio. Dentro de poco cumplo 75 años, ¿a mí me compensa poner una demanda tan farragosa contra un medio fuerte de comunicación? No. Ellos me llaman y yo acepto".

A continuación, Adela González ha enfocado el debate en el dinero que se podría embolsar: "A mi me genera una curiosidad tremenda saber cuánto va a cobrar porque entiendo que es una cosa muy jugosa". Un interrogante que han tratado de dilucidar algunos compañeros en el plató de 'Mañaneros'.

'Mañaneros' habla de "siete cifras" sobre el acuerdo de la vedette con el grupo

"La cifra exacta no vamos a conocerla hasta dentro de mucho tiempo", ha advertido Alberto Guzmán, que ha apuntado a un posible importe de hasta siete cifras mientras recordaba que, en una reciente conversación, el representante de Bárbara le dijo que sus palabras "valían muchos miles de euros" en la actualidad. "Va a superar a lo que cobró el hijo", ha apostillado Nieves Herrero en referencia a esos 150 mil euros que supuestamente recibió Ángel Cristo por sus intervenciones en 'De Viernes'.

Al respecto, el periodista Diego Reinares ha ido más allá y ha confirmado lo sospechado, es decir, que se ha tratado de una táctica similar a la de Isabel Pantoja en su momento. "Isabel Pantoja cerró un contracto con Paolo Vasile a cambio de retirar todas las demandas que tenía interpuestas contra Mediaset por un contrato de larga duración de dos millones de euros", ha equiparado. En ese caso concreto de Bárbara Rey no llegaría a tanto pero "podría ser una cifra muy importante, de siete dígitos, por encima del millón de euros", ha adelantado, en la que se incluirían varias intervenciones en Telecinco y posibilidad de participar en realities ('Supervivientes' o 'GH DÚO') o talents ('Bailando con las Estrellas').