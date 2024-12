Frank Blanco corta de raíz 'TardeAR' ante lo vivido con Paloma Barrientos: "No me hace gracia"

Este jueves, Isabel Pantoja volvía a ofrecer un concierto en Madrid con motivo del Christmas by STARLITE. Y como es habitual, todo lo que hizo y dijo la tonadillera en el concierto ha dado mucho que hablar en 'TardeAR' donde Frank Blanco ha tenido que ponerse serio con Paloma Barrientos y Luis Pliego.

Paloma Barrientos fue una de las que asistió al concierto de Isabel Pantoja pero no fue la única colaboradora de 'TardeAR' en estar pues otro que también estuvo presente fue Iván García. Quién no pudo ir fue Luis Pliego pues según ha denunciado estaba vetado.

"Yo fui el único periodista español que estaba vetado en ese concierto", aseveraba Luis Pliego después de que Frank Blanco recordara que el director de Lecturas había asegurado el jueves que la venta de entradas había sido escasa y todavía quedaban dos tercios por vender. "Soy el único al que no han invitado", incidía. "Porque a lo mejor no había sitio", le decía con sorna el presentador. "No, había sitio de sobra y por eso fue jornada de puertas abiertas y fue todo el mundo. Yo sé que ahora estáis todos obligados a hablar bien de Isabel Pantoja y del concierto", recalcaba Pliego.

Unas palabras que provocaban que tanto Paloma Barrientos como Iván García se echaran encima. "En absoluto", le respondía ella. "Hombre es muy feo que te inviten y la pongas verde", defendía Luis Pliego. "Ehh, perdona, a mí no me invitan", le replicaba Barrientos mientras Frank Blanco trataba de poner las cosas en su sitio.

Frank Blanco frena el enfrentamiento de Paloma Barrientos y Luis Pliego

"¿Si os digo un momento me dais un momento?", les cuestionaba a Luis y Paloma que trataban de hablar por encima de él. "El tema del aforo, ayer Luis Pliego estaba viendo que disponibles había como dos tercios de las localidades", incidía el presentador de 'TardeAR' antes de que Iván García explicara que él vio mucha gente y que según la organización habría un 60% por encima de ocupación y que había mucha gente comprando entradas en la taquilla.

Tras ello, Frank Blanco preguntaba entonces si había sido un fracaso de aforo o no. "Absoluto", sentenciaba sin dudarlo Luis Pliego antes de que el presentador de 'TardeAR' dejara claro que a todos los conciertos se invita a mucha gente famosa para promocionarlo y para que parezca algo importante. Y eso era lo que llevaba a que Paloma Barrientos asegurara que ella iba por trabajo y que a ella no le invitaban.

"Yo ayer estaba a la 1 de la madrugada mandando a Vanitatis mi texto, eso de qué te invitan no, a ti te convocan como prensa, otra cosa son los que están en otra zona o en los palcos, yo estaba sentada donde tenía que estar con mi acreditación de prensa y me pagué mi taxi", se defendía Paloma Barrientos. "Uy, ahí te estiraste ehh", le replicaba Luis Pliego. "Luis no me seas hipócrita, tú no has ido ni has mandado a ningún redactor", trataba de defenderse ella. "¿Y tú qué sabes?", le contestaba él. "Te estoy preguntando", aseveraba Paloma.

"No me hace gracia que convirtáis esto en ataques personales"

"No digas que estoy invitada, yo voy a trabajar como a todos los sitios", insistía Paloma Barrientos sin dejar hablar a su compañero provocando que Frank Blanco le pidiera que se callara. "¿Has opinado libremente del concierto de Isabel Pantoja en lo que has escrito?", le cuestionaba entonces Pliego. "Por supuesto, absolutamente", respondía ella. "Pues lo que has dicho en la sala no es lo que has escrito", le soltaba Luis Pliego dejando entrever que en la sala de espera la periodista habría criticado a la tonadillera.

Al ver que Luis Pliego y Paloma Barrientos se enzarzaban, Frank Blanco paraba el debate de raíz y frenaba a sus colaboradores. "Compañeros, a parte de que si hablamos todos a la vez la gente en sus casas se hace un lío y no entiende nada, y que hay otros compañeros que quieren hablar, a mí que convirtáis esto en ataques personales no me gusta ni me hace gracia y no es lo que tenemos que hacer", sentenciaba el presentador. "A mí tampoco me gusta", se oía decir a Paloma Barrientos antes de que siguiera el debate con normalidad.