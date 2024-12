Avance 'La Promesa', capítulo del lunes 23 de diciembre: Cruz, delatada y un plan de asesinato

Lope, Vera, Teresa y Marcelo siguen estancados ante una encrucijada: delatar a los duques es delatarse a sí mismos. Vera está decidida a ir a la Guardia Civil pero Lope y Teresa le paran los pies. En el mismo punto se encuentra la búsqueda de Jana, de la que no hay rastro alguno, y Manuel, destrozado, ya no sabe dónde buscar. Las noticias que llegan no son halagüeñas y empieza a correrse el temor en La Promesa de que aparezca sin vida.

Al menos, el joven Luján encuentra la solución al problema de Julia y José Juan, a los que da un ultimátum: deben irse de inmediato de La Promesa. En paralelo, Catalina le pide a Martina que organice un encuentro con Pelayo tras haberse dejado ver por los exteriores.

María Fernández les cuenta a sus compañeras que escuchó a Cruz cómo le decía a Gloria Ros, la institutriz, que todo había salido según lo acordado mientras le entregaba los emolumentos y le despedía de La Promesa. Es decir, que había un pacto entre ellas para provocar lo que ha ocurrido con Jana. Y le animan a destaparlo y desenmascarar a la marquesa. Cruz está perdida.

Los encontronazos entre Petra, por un lado, y Ricardo y Pía, por otro, son constantes, hasta el punto de que el ama de llaves hará una acusación extremadamente grave contra el mayordomo por la farsa que mantiene sobre el paradero de su antigua mujer.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del lunes 23 de diciembre

María Fernández, alentada por Teresa, le cuenta a Manuel la conversación que escuchó entre su madre y la señora Ros. Y este habla seriamente con Cruz, que se ofende de que ponga en duda sus intenciones con Jana.

Entretanto, los marqueses reciben una trágica noticia sobre el destino de Jana que lo puede cambiar todo. Hay una joven hospitalizada en Villalquino que podría ser ella.

Pelayo le cuenta a Catalina toda la verdad sobre los verdaderos motivos de su llegada a La Promesa y que Cruz estaba detrás de todo ello. La muchacha le echa para siempre de su vida y sufre un desmayo que casi acaba en desgracia.

Cruz sigue obsesionada con la posible vuelta de Leocadia tras la misteriosa llamada que ha recibido, mientras José Juan asegura que Curro pagará muy caro la muerte de su hermano. Quiere imponer la ley del ojo por ojo y planea su asesinato.

Marcelo y Vera están dispuestos a contarle al marqués toda la verdad, cuando Teresa les dice que Alonso ha decido no hacer negocios con el Duque de Carril. Pero cuando todo parece resuelto, un encuentro inesperado lo trastoca todo.

Santos sigue rechazando la relación entre su padre y Pía y Petra interviene contándole a la doncella un secreto devastador. Por su parte, María Fernández cae en la tentación y besa a Samuel.