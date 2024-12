Avance 'La Promesa', capítulo del viernes 20 de diciembre: Una mala noticia sobre Jana y Cruz, acorralada

Manuel, que hasta ahora había templado gaitas, discute con su madre por Jana, que sigue sin aparecer para desesperación de todos en La Promesa; y se desahoga con Alonso, que siente compasión por su hijo y le apoya cuando le suplica ayuda.

Tras abofetearle, Martina le pide a Pelayo que deje a Catalina en paz y le oculta a su prima, al menos por el momento, que lo ha visto merodeando en los jardines de La Promesa.

Manuel decide hablar con José Juan para hacerle entrar en razón e impedir esa boda con Curro, mientras Lorenzo, por su parte, le azuza y le pide que llegue hasta donde tenga que llegar. Mientras, Samuel le cuenta a María Fernández cómo nació su vocación.

Y Marcelo y Vera deciden ir a la Guardia Civil para denunciar al duque de Carril. Vera ya denunció en el pasado a su padre pero compró todas las voluntades para evitar la cárcel. Sin embargo, ahora sabe que no tiene tanto poder económico para volverse a librar de ella.

Avance de 'La Promesa' capítulo del viernes 20 de diciembre

Lope, Vera, Teresa y Marcelo siguen estancados ante una encrucijada: delatar a los duques es delatarse a sí mismos. Vera está decidida pero Lope le para los pies. En el mismo punto se encuentra la búsqueda de Jana, de la que no hay rastro alguno, y Manuel, destrozado, ya no sabe dónde buscar. Las noticias que llegan no son halagüeñas y empieza a correrse el temor en La Promesa de que aparezca sin vida.

Al menos, el joven Luján encuentra la solución al problema de Julia y José Juan, a los que dará un ultimátum. En paralelo, Catalina le pide a Martina que organice un encuentro con Pelayo tras haberse dejado ver por los exteriores.

María Fernández les cuenta a sus compañeras que escuchó a Cruz cómo le decía a Gloria Ros, la institutriz, que todo había salido según lo acordado mientras le entregaba los emolumentos y le despedía de La Promesa. Es decir, que había un pacto entre ellas para provocar lo que ha ocurrido con Jana. Y le animan a destaparlo y desenmascarar a la marquesa. Cruz está perdida.

Los encontronazos entre Petra, por un lado, y Ricardo y Pía, por otro, son constantes, hasta el punto de que el ama de llaves hará una acusación extremadamente grave contra el mayordomo. ¿De qué se tratará?