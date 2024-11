'Sueños de libertad', avance semanal del 18 al 22 de noviembre: La venganza de Digna que da un vuelco a todo

Tras la muerte de Isidro y por ende la despedida de Juan Gea, 'Sueños de libertad' sigue en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas. La última incorporación llegaba este viernes con el fichaje de la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre') que da vida a Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar mientras que el lunes llegará la de Gabriel de Mulder ('Mía es la venganza') que interpretará a Santiago.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Jesús le agradecía a Begoña que le apoyara y consiguiera que Julia le haya perdonado pero la enfermera le dejaba claro a su marido que solo lo hizo por el bien de la niña y que está lejos de que ella le perdone tras todo el daño que ha provocado con sus actos.

Fina sigue sin levantar cabeza desde la muerte de Isidro pues se siente culpable de que el chófer muriera solo. Carmen y Claudia trataban de animarla y optaban por tomarse un chocolate con ella tras el trabajo. Después, es Marta la que trataba de conseguir que Fina se anime y le proponía que se ocupe de un nuevo comercial pues no está en las mejores condiciones para atender a las clientas.

Tras ver que Begoña no para de pasar por el aro ante Jesús, Andrés le confrontaba y le decía que es demasiado permisiva con él y que tienen que proteger a Julia y no dejar que Jesús esté cerca de ella. Después, Digna también se encaraba con Begoña por permitir que Jesús se salga con la suya.

Mientras, Jesús visitaba la fábrica con don Pedro Carpena, Joaquín no dudaba en mostrarse molesto con ellos por no haber avisado de su visita y de que Luis no estuviera presente para enseñarle el laboratorio. Tras ello, Joaquín le dejaba claro que ahora pueden recuperar la idea del balneario pues ellos tienen un 32% y él solo un 10%.

Miriam se presentaba en la tienda con los bombones que le había enviado su ex novio y Carmen no dudaba en aconsejar a la secretaria de que hable con Alfredo ahora que quiere arreglar las cosas con ella y quitarse la espinita que tiene clavada de no confiar en los hombres pues sino no podrá iniciar nunca una nueva relación.

En la cantina, la expectación era máxima por la llegada de Dolores, la mujer con la que Gaspar se está mensajeando. Mientras en la fábrica, Mateo le proponía a Andrés una nueva organización para los repartos de los perfumes y Luz decidía hablar con Alberto para tratar de saber más sobre el pasado de su madre.

María no dudaba en decirle a Jesús que Begoña y Andrés se están riendo de ellos en sus narices y le pide que controle a su mujer. Tras ello, María le confesaba que su intención es que Andrés la perdone y regrese a su lado. Es entonces cuando Jesús no dudaba en amenazar a María después de que ella le pidiera que se alíen. Después, por la noche, Marta y Damián pillaban a Begoña y Andrés intimando en el jardín.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 11 al viernes 15 de noviembre:

Capítulo 186 de 'Sueños de libertad' – Lunes 18 de noviembre

Después de que les pillara juntos intimando, Begoña no duda en pedirle disculpas a Marta mientras ella le dice que no tiene nada por lo que disculparse pero que tanto ella como Andrés tienen que tener mucho cuidado de hacer esas cosas en público y que deben pensar en Jesús y María pues si hubieran sido ellos quienes les pillan hubieran generado un lío monumental.

Gracias a Alberto, Luz sigue investigando en el pasado de su madre y ha podido saber que su madre trabajó en casa de un arquitecto en Madrid y aunque su padre le pide que no vaya, la doctora Borrell hace caso omiso y opta por ir a ver que descubre allí.

Santiago, el nuevo comercial llega a la fábrica y Fina se encarga de darle la bienvenida. Aunque al igual que le pasó con Jacinto, parece que la relación entre ambos no empieza con buen pie. Después el joven les cuenta a Claudia y Carmen que él también ha tenido una pérdida recientemente y entiende el estado en el que puede estar Fina.

Tras su charla con Begoña, Marta tampoco duda en decirle a su hermano Andrés que está jugando con fuego y puede hacer estallar todo por los aires si Jesús o María les denuncian por adulterio y si eso pasa Begoña podría ir a la cárcel.

Después Begoña le cuenta que su abogado le ha comentado que han iniciado los trámites para pedir la nulidad matrimonial pero todo podría dilatarse hasta cinco años y que ni Jesús ni María les van a poner las cosas fáciles. Tras ello, Andrés le propone a su amante alquilar un piso para poder estar juntos sin que nadie les descubra.

En la cantina, Carmen aprovecha para preguntarle a Gaspar por su cita con Dolores y el tabernero se muestra nervioso por si puede espantar a su amada. Por otro lado, Carmen vuelve a hablar con Miriam y la secretaria le dice que no puede darle una segunda oportunidad a su exnovio por lo que siente hacia Joaquín. Y después cuando el Merino descubre los planes de Alfredo pierde los papeles con la secretaria.

Al sentirse tan sola después de que Jesús rechazara aliarse con ella, María trata de acercarse a Damián, que se ha constipado y que está débil tras la muerte de Isidro, para conseguir un aliado en su guerra con Andrés y Begoña y decide sincerarse sobre su relación con Víctor.

Al estar enfermo, Damián se ausenta en la primera reunión con Jesús y don Pedro Carpena tras sellar su alianza. Y en ella, Jesús hace una propuesta para mejorar el plan de sacar adelante el balneario. Una oferta que a los Merino no les termina de convencer.

Después de intentar el perdón de Begoña, Jesús decide seguir dando giros en su relación y opta por devolverle parte del dinero de la herencia de su padre que le había quitado y ella no duda en acusarle de querer comprar su cariño para que le perdone.

Capítulo 187 de 'Sueños de libertad' – Martes 19 de noviembre

Begoña le cuenta a Andrés que Jesús le ha devuelto parte del dinero de la herencia de su padre que le había robado y por tanto ha recuperado su autonomía económica. Así, no duda en aceptar su propuesta de alquilar un piso para poder estar juntos a solas. Sin embargo, este movimiento hace sospechar a Andrés creyendo que todo es una estrategia para recuperar a su mujer.

Los Merino hablan con Digna sobre lo sucedido en la primera junta tras la fusión con Jesús y don Pedro Carpena y la cocinera les pide a sus hijos que procuren que ni su primo ni su socio muevan una sola coma del proyecto del balneario de Gervasio. Mientras Jesús le pide a su socio que confíe en él aunque sabe que Andrés no les apoyará. Por ello, los Merino necesitarán el apoyo de Marta y Damián al igual que tratará de hacer Jesús.

Fina sigue sin superar la reciente muerte de Isidro y Digna trata de apoyarla para que consiga salir adelante y se olvide de sentirse culpable. Paralelamente, Santiago, el nuevo comercial trata de acercarse a su compañera al sentirse identificado pues él también ha perdido a su madre hace un año y ambos liman asperezas.

Luz consigue rescatar en Madrid un diario que perteneció a su madre. Y aunque tiene ganas de saber más sobre ella, la doctora tiene miedo de descubrir alguna información que le pueda hacer daño. Pese a todo, tras el consejo de Luis, Luz decide leerlo.

Tras la charla con sus hijos, Digna no duda en acercarse a Damián para tratar de saber cuál es su parecer con respecto al plan de Jesús de mejorar el plan del balneario ideado por Gervasio y el patriarca no duda en decir que al final hay que priorizar la parte económica del proyecto. Pero la cocinera le deja claro que lo único que busca su hijo con todo esto es venganza para acabar con los Merino y posteriormente con los De La Reina.

Poco a poco, Dolores y Gaspar avanzan en su relación y tras una nueva cita ella le deja claro que está enamorada de él. Por otro lado, tras una conversación entre hermanos Luis se da cuenta de que a Joaquín le gusta Miriam aunque el Merino lo niega. Justo después Gema le propone a Joaquín hacer un viaje a Roma y él trata de poner mil excusas para hacer que a la doncella se le quiten las ganas de viajar.

Tras decidir leer el diario de su madre, Luz no duda en decir que ha conseguido reconciliarse con ella y que solo fue una víctima. Así, tras descubrir que Alberto decidió abandonar a su madre tras descubrir que estaba embarazada, la doctora Borrell le pide a su padre que desaparezca de su vida.

Al comprobar que Damián está enfermo, María no duda en aprovechar su constipado para ganarse su favor y se muestra preocupada por él y haciéndole todos los cuidados.

Capítulo 188 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 20 de noviembre

Tras conseguir acercarse a Damián y ahora que le siente como aliado al ser la única que se ha preocupado por su estado, María le dice que ya sabía que la carta que supuestamente le había escrito su padre a Andrés era suya y que lo había leído antes de la boda.

Marta y Fina tienen un desencuentro cuando la De La Reina le dice a su novia que tiene que olvidarse de que su padre murió por su culpa pero la dependienta le deja claro que murió porque hizo un sobreesfuerzo para arreglarles el jardín y estalla contra ella harta de que todos traten de decirle que no fue su culpa y de que debe superarlo.

Andrés y Begoña dan el paso y acuden a visitar el apartamento que han alquilado para poder disfrutar juntos de su amor sin que nadie les interrumpa ni les juzgue y poder ser felices.

Alberto se presenta en el dispensario para que Luz lo trate y la doctora no duda en decirle que no quiere volver a verle ni a saber nada de él. Mientras él trata de que le perdone porque se siente avergonzado de lo que hizo y que solo quería conocerla antes de morir.

Finalmente, Marta y Damián deciden votar a favor de los cambios propuestos por Jesús y don Pedro Carpena para el balneario provocando el cabreo de los Merino al sentirse de nuevo desprestigiados por los De La Reina. Después, Digna no duda en encararse con Damián por votar en contra de sus hijos y le deja claro que todo el daño que les han hecho les hace más fuertes.

Tras su discusión con Marta, Fina acude junto a Santiago al cementerio para ayudarle a que termine de superar la muerte de su madre al sentirse culpable pues se murió estando peleados porque ella no aceptaba a la chica con la que estaba el publicista.

Gaspar se muestra ilusionado ante Tasio después de haber conocido a Dolores y saber que ella está enamorada de él. No obstante, la pareja debe despedirse pues ella tiene que volver y retomar su trabajo como empresaria vitivinícola. Por su parte, Mateo decide buscar un hogar para poder vivir con Claudia y renunciar al sueño de montar una librería tras las quejas de su esposa por la pensión en la que malviven.

Después de sentirse decepcionada con lo que ha descubierto sobre su padre, Luz se desahoga con Luis y el Merino le dice que a veces es difícil no perdonar a las personas que se quiere. Ella no para de reprocharle a su padre todos los engaños y mentiras y Luis le propone pedirle a Joaquín que le despida pero ella solo quiere que no se acerque a ella.

Al llegar a casa, Andrés no duda en encararse con Damián por seguir beneficiando a Jesús y Marta trata de separarles. Cuando María entra en el despacho, Damián da la cara por ella. Después, Andrés le cuenta lo sucedido a Begoña.

Capítulo 189 - Jueves 21 de noviembre

Tras estrenar el piso que han alquilado y tener relaciones, Andrés se confiesa con Begoña y le dice que pese a que no perdona todo lo que ha hecho su padre no por eso ha dejado de quererle y teme que se pueda morir y estén así de separados. Ella le anima a que pueda pasar página e incluso perdonarle para poder seguir adelante.

Digna no duda en decirle a Fina que tienen una conversación pendiente y que sabe que le pasa algo. Tras ello, Fina decide abrirse en canal y le confiesa a la cocinera su verdadera relación con Marta y Digna no duda en apoyarla.

Marta acude al laboratorio para decirle a Luis que solo vela por los negocios y el Merino le deja claro que al final solo hay dos bandos: los Merino y los De La Reina y que han vuelto a dejarles arrinconados. Marta trata de dejarle claro que solo son negocios y que quiere tener una buena relación con él pero ambos tienen un enfrentamiento después de que Luis le diga que se siente traicionado.

Tras el consejo de Begoña, Andrés decide acercar posturas con su padre y Damián que piensa que ha sido María quien ha conseguido que su hijo se acerque a él ofrece su ayuda a su nuera para tratar de recuperar el amor de su hijo. Lo que no esperaba es que María iba a pedirle que echara a Jesús y Begoña de su casa.

Santiago y Fina se despiden después de haber concluido su trabajo y al escuchar por boca de Gaspar que la dependienta no tiene novio, él siente que puede tener algo con ella tras sentirse muy bien junto a ella. Paralelamente, Gaspar recibe una inesperada propuesta de Dolores: empezar una vida juntos en Jerez. Y Miriam da el paso y aprovecha la oscuridad del almacén para besar a Joaquín tras descartar finalmente darle una nueva oportunidad a su ex, Alfredo.

Jesús y don Pedro no dudan en celebrar haber conseguido que tanto Marta como Damián hayan votado a favor de su propuesta y Begoña, para tratar de no hacerle un feo al socio de su marido, acepta quedarse con ellos aunque no le hace ninguna gracia. Y así es como el padre de Mateo descubre que la estabilidad familiar que le había prometido Jesús está lejos de producirse.

Por su parte, Andrés decide sorprender a Mateo y a Claudia después de haberles escuchado hablar de sus problemas para tener una vivienda en condiciones. Así, el De La Reina les muestra que les ha montado un pequeño apartamento en la fábrica para que puedan vivir en la colonia junto al resto de compañeros.

Después de descubrir que fue don Pedro Carpena quien convenció a Marta y Damián, Digna propone conseguir separar a Jesús de su socio y sembrar una nueva guerra entre los De La Reina. Tras ello, la cocinera decide olvidarse de sus escrúpulos y se presenta en plena cena para revelarle a sus sobrinos el secreto mayor guardado por Damián: Tasio es su hijo y por tanto el cuarto De La Reina.

Capítulo 190 - Viernes 22 de noviembre

Tras la bomba que lanzó Digna al revelar que Tasio es hijo secreto de Damián, los De La Reina tratan de asimilar la información de que su padre había sido infiel a su madre y tuvo una relación extramatrimonial con la madre de Tasio. Y Damián no duda en decirle que no pueden darle lecciones con las vidas que tienen cada uno de ellos.

Damián asegura que asume la culpa de todo y les pide a sus hijos que nada de lo que se ha descubierto salga a la luz y les pide que estén de su parte si no quieren que la familia termine destruida para siempre. Después, Damián no duda en recriminarle a Digna que destapara su gran secreto sin previo aviso. Mientras que Jesús tiene su propia teoría sobre todo lo sucedido: Digna quiere destruirles a todos.

Después del beso con Miriam en el almacén, Joaquín no para de pensar en lo sucedido y se muestra esquivo con Gema. Después, Joaquín le dice a la secretaria que no ha podido parar de pensar en lo sucedido y le deja claro que no puede volver a ocurrir porque además de su jefe él está casado pero a la vez le dice que le encantó.

Por su lado, Gaspar toma una decisión sobre la propuesta de Dolores de marcharse con ella a iniciar una vida juntos en Jerez. Quien también vuelve a Toledo es Santiago después de haber cerrado varios pedidos con las tiendas de la zona. Y él no duda en hacerle un regalo a Fina para agradecerle su paciencia y lo bien que le ha tratado estos días. Y tras proponerle una cita, Fina le rechaza.

Después de que Luz le haya rechazado por descubrir que la engañó y que abandonó a su madre cuando se enteró de que estaba embarazada, Alberto ha decidido huir y marcharse sin dar ninguna explicación.

Al saber que Tasio es hermano de ellos, Andrés no duda en poner sobre la mesa que el operario sea tratado como uno más de ellos pero Marta no está dispuesta. Por su parte, Damián le cuenta a Tasio que sus hijos han descubierto que es su hijo y el operario siente que quizás ha llegado el momento de que le trate como un De La Reina más. Pero al contárselo a Carmen, ella le pide prudencia.

En medio de todo lo sucedido tras saberse lo de Tasio, Jesús propone a su amigo Miguel Ángel Vaca, el futuro gobernador civil de Toledo, que se hospede en su casa. De ese modo, ante la presencia del gobernador, los De La Reina tienen que fingir que son una familia en armonía para conseguir que acelere el proceso de construir el balneario.