Irene Rosales toma esta irrevocable determinación sobre Isa Pantoja tras su 'De Viernes'

El huracán que Isa Pantoja causó en su núcleo familiar tras sus desgarradoras confesiones en 'De viernes' aún no ha tocado fin. Si bien Kiko Rivera ha respondido a su hermana señalando su victimismo, Irene Rosales aún no se había pronunciado sobre la polémica. En un reciente encuentro con los medios, la pareja del DJ ha desvelado su tajante determinación con respecto a su cuñada.

"Todos los días me cuenta nuevos detalles y muchas son barbaridades, yo intento calmarla, escucharla y darle cariño, que es lo máximo que puedo hacer…", aseguraba Asraf Beno, pareja de Isa en su última visita a 'De viernes' tras el duro relato de la hija de la tonadillera. Y las entregas del espacio de Telecinco protagonizadas por la televisiva, su pareja e incluso Dulce, la antigua empleada de la cantante, han causado todo un revuelo en el círculo íntimo de Cantora.

Irene Rosales habla por Kiko Rivera y deja clara la posición de ambos sobre Isa Pantoja: "Me duele"

A través de su Instagram, Kiko Rivera ya dejó claro que no compra el "victimísmo" de su hermana, pero su mujer Irene Rosales aún no había tomado cartas en el asunto. Y es que al parecer, la sevillana, que mantenía una buena relación con Isa Pantoja, está atravesando un duro momento tras lo ocurrido. "Por supuesto que me duele. No puedo decir nada", sentenció la pareja del DJ ante los micrófonos de Europa Press.

"No voy a decir que nadie tenga la culpa de nada ni nada", añadió entonces la antigua concursante de 'GH DÚO'. Sin embargo, no dudó en dejar claro cómo están viviendo el conflicto desde su familia junto al hijo de Isabel Pantoja. "Cada uno tiene su perspectiva y cada uno opina de una manera. No voy a entrar ahora en eso. Yo estoy callada y Kiko y yo estamos también y ya desde hace tiempo, no por esto, decidimos no hablar más y no hay más explicaciones que dar en nada", advirtió la sevillana.

Tras desmentir los rumores de ruptura que acechaban desde hace unos meses a la pareja, Irene Rosales insistió en su breve interacción con los micrófonos de Europa Press en la actitud que, tanto ella como Kiko, piensan tomar con este tema en concreto. "Nosotros vamos a estar totalmente al margen. Si es por nuestra paz mental, hay que estar al margen y se tomó la decisión", terminó asegurando la nuera de la tonadillera.