Iñaki López pega una imbatible réplica a María Claver tras lo que suelta en 'Más vale tarde'

Iñaki López y María Claver han vivido una tarde de gran tensión en 'Más vale tarde' pues no se ponían de acuerdo con sus argumentos sobre la gestión de la DANA y sobre todo de la prevención a raíz de la información sobre la comida de Carlos Mazón con una periodista cuando se estaba realizando una reunión del CECOPI sobre la tragedia.

De primeras, tanto Iñaki López como Afra Blanco recordaban que si no había prevenido es porque no se había querido porque algunos alcaldes si que habían movido ficha así como la universidad de Valencia que canceló las clases en previsión de que podía haber una lluvia torrencial.

Pero María Claver trataba de cuestionar a sus compañeros. "Todos los focos están puestos en la presa y del Barranco del Poyo prácticamente hasta las 7 de la tarde no hay información de que el caudal ha superado a 1.700 metros cúbicos", aseguraba la colaboradora. "Hay información hasta que el caudal arrastra el medidor", le replicaba Iñaki López sin que ella se diera por vencida pues seguía atacando a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

"Lo que es importante es que la Confederación tiene obligación de dar aviso y eso no se llevó a cabo, esa es la verdad. Es verdad que en las horas en las que el Presidente está de almuerzo si están preocupados por lo que podía pasar en la presa", aseveraba María Claver. "Pero María si a las 3 estaba la UME en Utiel y Requena", le recordaba Iñaki López mientras Cristina Pardo trataba de darle la razón a la colaboradora.

Después, Afra Blanco recordaba que los meteorólogos de La Sexta ya habían avisado de lo que podía pasar pero María Claver seguía en sus trece en decir que el sistema falló y nadie supo ver lo que iba a pasar. "Ni el tráfico de trenes ni por carretera se paró, no se paró absolutamente nada", incidía la colaboradora. "No es verdad María, se paró la universidad de Valencia, se pararon muchos colegios y muchos ayuntamientos", le corregían tanto Cristina Pardo como Iñaki López.

Iñaki López y María Claver, a la gresca en 'Más vale tarde'

Tras ello, 'Más vale tarde' emitía un vídeo, Iñaki López y María Claver seguían discutiendo. "¿A ver qué os pasa?", trataba de saber Cristina Pardo. "Que estamos discutiendo María y yo, que la AEMET en ningún momento desconvoca la alarma ni dice que se vayan a desplazar las tormentas al norte ni habla de un descenso de las precipitaciones", aseguraba Iñaki. "Bueno pues yo te paso ahora el corte del director de la AEMET en Valencia y de la delegada del Gobierno y vemos si hay mucha diferencia entre lo que dice Mazón y lo que dicen ellos", insistía en cuestionar María Claver.

"La gran tragedia de lo que pasa en Valencia viene del Barranco del Poyo y la Conferencia del Júcar no dio datos adecuados de lo que estaba pasando", volvía a decir Claver. "Bueno dio datos hasta que la riada arranca los medidores", le recordaba Iñaki López y asegurando que había algunas administraciones que habían actuado con prevención y otras no.

Pero lejos de quedarse ahí, los enfrentamientos entre el presentador y la colaboradora continuaron durante la tarde pues María Claver seguía cuestionando a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar. "María en ese centro está monitorizado todo lo que dice la AEMET y la Confederación, la información está ahí y se envían correos mensajes", le advertía él.

"Que no Iñaki que no, que no reciben de las dos subidas finales a las 17 y a las 18 no se tienen noticias se puede decir más alto pero no más claro", aseguraba ella. "Hay un correo a las 18:43 diciendo que hay una crecida muy rápida", le decía el presentador. "Pero a las 18:43 ya estaban todos los pueblos inundados", le contestaba Claver. "Qué curioso y hasta las 20:16 no se toma la medida de la alarma", volvía a decirle Iñaki López.