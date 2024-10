Una invitada de ‘El diario de Jorge’ denuncia una encerrona y pide abandonar: «Me voy de aquí»

Si hace dos días una invitada de ‘El diario de Jorge’ pedía irse del plató nada más ver que el motivo por el que estaba allí es porque su hermana pequeña le había llevado para hablar de la herencia de sus padres; este jueves otra invitada ha abandonado el programa cuestionando la encerrona que le habían hecho.

Así, ‘El diario de Jorge’ recibía este jueves en su plató a Pepa, una mujer que llegaba al programa sin saber muy bien el motivo por el que había acudido al programa de Telecinco. «¿A qué has venido?», le preguntaba Jorge Javier. «No lo sé, ¿Qué me cuentas?», le contestaba ella muy descolocada. Y el presentador le pedía que mirara el pantallón en el que se podía ver un tatuaje en el que ponía Pablo. «Es una persona que pasó por mi vida y que no tengo relación desde hace muchos años. Y no me hace mucha gracia», aseveraba.

Lo que no esperaba Pepa es que realmente la que la había llevado a ‘El diario de Jorge’ era Sara, una amiga, con la que rompió su amistad. Así, Sara llegaba al programa de Telecinco para tratar de arreglar las cosas con Pepa y saber por qué se portó tan mal con ella.

Según relataba Sara, Pepa y ella se hicieron muy amigas hasta que todo estalló por los aires. «Yo trabajaba al lado de Pablo y en ese momento estaba con él y me lo encontré saliendo con Pepa, que yo aún no la conocía en persona, y fue un choque. Y a la semana hablé con Pablo y con Pepa y las dos decidimos poner fin a nuestra relación con Pablo». «¿Y cumplisteis el pacto?», se interesaba Jorge Javier. «Yo sí, ella no. Pero ella no sabe que yo me enteré de que se siguió viendo con Pablo y después hablé con Pablo y me enseñó la conversación que tenía con ella», aclaraba.

«¿O sea que te engañó?», cuestionaba Jorge Javier. «Sí, y después se enfadó porque había hablado yo con Pablo y yo le dije que era una falsa y me bloqueó», proseguía contando Sara sobre lo que le pasó con Pepa. «Me hizo mucho daño porque yo era muy leal a ella y ella no lo fue conmigo», añadía Sara antes de confesar que Pepa había sido un punto «negro y turbio» en su vida.

Tras ello, Pepa entraba en el plató de ‘El diario de Jorge’ y se reencontraba con Sara. «Estoy flipando, esto a mi no me… Yo llevo años sin hablarme contigo. Si yo corto una relación con personas que forman parte de mi círculo, yo soy dueña de mi vida y puedo decidir quien forma parte de mi círculo y quién no», aseveraba Pepa. «Yo no me he visto más con el Pablo en la vida, de hecho el me sigue escribiendo y no le contesto», añadía.

«Que embustera eres», le soltaba Sara. «No digo a día de hoy, digo en su momento. Tú decías que no tenías relación con Pablo y Pablo me enseñó todas las conversaciones», añadía. «Yo estoy alucinando Jorge, tengo una vida hecha y todas las cosas que está contando esta persona me acabo de quedar muerta. Yo acabo de ser madre y esto no me va», le decía Pepa a Jorge Javier Vázquez.

Pepa pide abandonar ‘El diario de Jorge’: «Vaya encerrona fea»

Y el presentador de ‘El diario de Jorge’ le preguntaba que había pasado entre ellas. «Yo no llevaba ese tipo de vida, yo soy más casera y el día que la bloquee fue porque se murió mi abuela y ella y otra amiga no me dieron el pésame», destacaba Pepa. «Eso es mentira, el día que me bloqueas es el día que me llamaste asesina porque comía carne. ¿Y tú ahora qué eres? ¿Eres asesina?», soltaba Sara. «Yo no como carne», le respondía Pepa. «Que falsa eres», volvía a decirle Sara.

«Jorge yo no voy a aguantar esto. Que me traigan a la tele a insultarme y a decir cosas que me duelen, si me lo permites me quiero ir de aquí, lo estoy pasando fatal», solicitaba Pepa sin entender nada. «Yo no he venido a esto. Me dijeron que no tenía nada que ver con y no quiero Jorge de verdad. Me voy, yo tengo una vida ya hecha seria y no quiero saber nada de ella», insistía Pepa. Pero Jorge Javier trataba de poner paz entre ellas sin éxito. «Jorge que no quiero saber nada. Fuimos amigas y ya está, ella tenía una forma de vivir y yo tengo otra. Y yo soy un monstruo, la gente que me rodea me odia, estoy flipando», añadía mientras Sara no paraba de llamarla «dictadora».

«Yo no he venido a reconciliarme, si sé que es esta persona no vengo. Era una relación tóxica, no me gusta que me estén llamando ochocientas veces al día. Jorge de verdad me quiero ir de aquí, estoy pasando un mal rato y no quiero esto con la edad que yo tengo y que venga una ninilla a insultarme, me quiero ir si no te importa. Me creía que venía a algo bonito, relacionado con los animales, a esto no. Esto no, vaya encerrona fea», sentenciaba Pepa marchándose del plató de ‘El diario de Jorge’. «Me voy a mi casa», concluía.