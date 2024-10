La directora de 'TardeAR' se sale de su tono habitual y alza la voz por lo ocurrido con la DANA

Este miércoles, Telecinco apostaba por ofrecer un programa especial de 'TardeAR' con Ana Rosa Quintana para abordar la última hora de la DANA desde las 16:00 horas cancelando 'El diario de Jorge'.

Este jueves, Ana Rosa se desplaza a la zona cero de la DANA en la Comunidad Valenciana, donde las lluvias torrenciales del temporal han causado estragos, y recorrerá junto a las cámaras del programa los municipios de Utiel, Paiporta, Buñol y Picaña, entre otras zonas afectadas, junto a un amplio equipo de reporteros de 'TardeAR'.

Durante todo el programa de ayer, Ana Rosa Quintana ha estado conectando con todos sus reporteros desplazados a las zonas más afectadas por la DANA que ha dejado ya al menos 95 muertos por toda España. También ha conectado con numerosos vecinos afectados y con víctimas de este temporal.

Y tras decidir alargar el programa producido por Unicorn Content hasta las 21:00 horas ocupando también el hueco de 'Reacción en cadena', Ana Rosa Quintana no dudaba en levantarse de la mesa y acercarse hacia donde estaba Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content y directora de 'TardeAR' para hablar con ella.

"Conocemos la zona. Xelo es de Silla, tiene allí a sus amigos, a su familia", confesaba Ana Rosa muy emocionada mientras se dirigía hacia su amiga y directora. "A ver, mis padres están bien por eso estoy aquí, pero es verdad que he recibido llamadas y todos los chats de amigas de la facultad, amigas de Silla, una amiga y su hermana se quedaron encima de un coche, tuvieron que ir a rescatarlas y pasaron horas", relataba Xelo Montesinos.

"Otra amiga de Picaña se le inundó la casa y le costó llegar a casa", proseguía contando Xelo. "Es que es tu zona de la que estamos hablando y la conoces bien", le comentaba Ana Rosa. "Claro, es que es mi zona. Y por una parte era todo lo que informativamente iba llegando y por otro todo lo que compañeros, amigos y familia me iban narrando y era una sensación como de impotencia y de indignación por qué no podía entender tampoco cómo es posible que nadie dijera nada antes", manifestaba la directora de 'TardeAR'.

La indignación de la directora de 'TardeAR' con lo vivido en Valencia

A lo que Ana Rosa Quintana sumaba que "y 24 horas después seguimos igual" en alusión a lo que está pasando en otras zonas de España como Cádiz o Barcelona. "Nosotros nos levantamos ayer por la mañana y estábamos preparando el programa y dijimos hay que hacer el programa de esto. Hay que hacer todo el programa porque se va a liar la mundial y no podía entender cómo es posible que nadie saliera a decir por favor no salgan de sus casas, no vayan a trabajar...", recalcaba la periodista.

"Hace poco hicimos el huracán Milton y todos los mensajes eran por favor no salgan de sus casas porque pueden morir", recordaba Xelo Montesinos. "El Milton que era brutal, se criticaba oye qué exageración. Había 20 tantos millones de personas que se desalojaron y 25 fallecidos. Comunidad Valenciana 5 millones y pico y...", comparaba Ana Rosa.

Tras ello, la directora de 'TardeAR' dejaba claro que en la Comunidad Valenciana que están acostumbrados a las riadas tendrían que haberlo previsto. "Estamos acostumbrados a las riadas y DANAS y hay una cierta tranquilidad de que se puede superar, pero cuando empecé a ver el tiempo veía que iban a caer 200-300 litros y dije esto es una barbaridad", añadía. "Es que estamos hablando de la catástrofe más importante y no sé cómo acabará", terminaba diciendo Ana Rosa.

Por último, Xelo Montesinos contaba cómo Silla era el único municipio que no se inundó pese a que siempre se inunda en las riadas pero fue donde se quedaron cientos de personas que no podían desplazarse ni en tren ni en coche y gracias a la solidaridad del pueblo han sobrevivido. Así, daba paso al vídeo de lo visto en su pueblo muy emocionada y justo después conectaban con el alcalde de la localidad.