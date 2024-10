El reventón de Ana Rosa por lo presenciado en ‘TardeAR’: «Alguien tendrá que dar explicaciones»

Ana Rosa Quintana se ha mostrado indignada en ‘TardeAR’ en el programa de este lunes por uno de los sucesos que se han abordado en el bloque de Manuel Marlasca. Un niño de tan solo dos años ha sido atacado por el perro de su padre, un peligroso pitbull que le ha desfigurado la cara y que le ha provocado heridas de gravedad.

Ha ocurrido en Alcalá de Henares, en Madrid. Y además, tal y como se ha informado en l magacín de Telecinco, el padre del niño vive en una casa okupada, no tenía licencia de animales peligrosos, no estaba al corriente de las vacunas y tiene una orden de alejamiento de la madre.

A pesar de la irresponsabilidad, el padre alardea de haber salvado la vida de su hijo y eso ha terminado de colmar la paciencia de Ana Rosa Quintana. «Mira yo me pongo mala, me pongo enferma, lo digo de verdad», ha estallado. «¿Cómo que gracias a él el niño se ha salvado? Al niño le ha desfigurado la cara y si el padre no hubiera estado en una casa okupada, en esas malísimas condiciones, con una orden de alejamiento de la madre… ¿Qué hace ese niño con ese ser y con ese perro conviviendo? Me lo puede explicar alguien?», ha proseguido exaltada.

«Tiene una orden de alejamiento con la madre y le dejamos a un niño de 2 años que conviva en una casa okupada con un perro peligroso. Es que no pasan más cosas porque Dios no quiere», ha sentenciado Ana Rosa Quintana. «Dice (un entrevistado) la culpa es del perro y gracias al padre se salvó. Hombre, perdóneme usted, si el padre no hubiera tenido ese animal peligroso y le hubiera dejado al lado de un niño de 2 años, a ese niño no le habría pasado nada», ha condenado.

A cada información, la presentadora se iba enfadando más. «¿Pero cómo este hombre, que tiene orden de alejamiento de la madre, está con el niño de dos años en una casa okupada? Alguien tendrá que dar explicaciones», ha exhortado.