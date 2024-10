El monumental palo del Gran Wyoming a Ana Rosa en ‘El intermedio’ que no lo vio venir nadie

Este lunes, 30 de septiembre, Ana Rosa Quintana fue víctima de uno de los característicos dardos de El Gran Wyoming en ‘El Intermedio’. Todo ocurrió durante la sección de Isma Juárez, quien visitó Libros, un municipio de Teruel donde el presentador del programa de La Sexta tiene su propia calle.

Wyoming, junto a su reportero, se desplazaron hasta la localidad turolense para descubrir la placa de la calle. Además, el presentador participó en una charla y una firma de libros, que tuvo mucho éxito entre los vecinos del pueblo. Juárez no dejó de hacer bromas mientras el cómico firmaba ejemplares de sus libros.

El reportero incluso llegó a proponer a los vecinos que le dediquen también una calle a él. Para ello, llevó su propio cartel del ‘Callejón del Isma’ y paseó por las calles del pueblo buscando el lugar perfecto para colgarlo. «Ya está copado… que te pongan a fuente», le propuso uno de los habitantes del municipio. A lo que él respondió, entusiasmado: «Una fuente, me gusta».

El dardazo de Wyoming a Ana Rosa

Tras la emisión del vídeo de esta visita del presentador y el reportero a Teruel, Isma Juárez bromeó con la situación: «Wyoming, la gente me pedía que firmara tu libro. Al principio me negaba porque pensaba ‘hombre, esto no es mío’, pero al final le acabé cogiendo el gustillo».

Era entonces cuando el Gran Wyoming lanzó un demoledor dardo a Ana Rosa Quintana, recordando una de sus polémicas más sonadas: «Te veo un poquito Ana Rosa, firmando libros de otros«. «Si ella puede, ¿por qué yo no?», sentenció el reportero. A lo que Wyoming remató: «Ya, pues, subió la audiencia. Tomen nota, aquí también tenemos gente que plagia lo que le da la gana«.

Fue en el año 2000 cuando la editorial Planeta anunció que podrían a la venta una edición corregida del libro recién lanzado de Ana Rosa Quintana, ‘Sabor a hiel’, tras descubrirse que había frases calcadas de una obra de la escritora estadounidense Danielle Steel. Fue una lectora la que avisó a la propia periodista y a la editorial.

Aunque para entonces ya se habían vendido más de 100.000 ejemplares. Tras el comunicado de Planeta, que dijo que había «un simple error», las aguas volvieron a su cauce, hasta que nueve días más tarde, la revista ‘Interviú’ reveló que no solo había frases copiadas del citado libro, sino también de la autora mexicana Ángeles Mastretta. Ya no hubo excusa posible y la editorial se vio obligada a retirar el libro de las tiendas de forma definitiva.