El Gran Wyoming se atreve a hacer esta comparación de Errejón en 'El Intermedio' y es muy elocuente

Desde su dimisión tras la oleada de acusaciones de agresión sexual, Íñigo Errejón se ha convertido en carne de cañón para 'El Intermedio'. El Gran Wyoming no dudaba en volver a cargar contra el antiguo portavoz de Sumar este lunes haciendo uso de su peculiar sentido del humor. Así, el presentador terminó relacionando la retirada del político con la festividad de Halloween de la forma menos esperada.

"Las dos formaciones de las que formaba parte Íñigo Errejón hasta el pasado jueves, han tenido que enfrentarse hoy a dos preguntas muy incómodas. ¿Quién estaba al tanto de los episodios de acoso del portavoz de Sumar y desde cuándo se sabía?", comenzaba adelantando Sandra Sabatés.

El Gran Wyoming bromea con el 'nuevo puesto' de Íñigo Errejón en Sumar para este Halloween

Entonces, El Gran Wyoming recogía el testigo para abrir fuego a golpe de ironía como es costumbre en 'El Intermedio'. "Pues sí, la izquierda, más allá del PSOE, está viviendo una auténtica pesadilla", señaló el presentador antes de mostrar el peculiar montaje fotográfico que el programa había realizado con una imagen de Errejón.

El Gran Wyoming en 'El Intermedio'

"Parece que en Sumar y Más Madrid se han adelantado a celebrar Halloween con Errejón haciendo de Freddie Krueger", explicó el comunicador entre risas. "Ahí le vemos. A ver, el disfraz le ha salido baratísimo. Está más quemado que el propio Freddie, y no le hacen falta guantes con cuchilla para hacer daño con sus manitas", añadió como último dardo el presentador.

Pero las referencias al tema estrella de la semana no cesarían ahí, El Gran Wyoming no fue el único en lanzar su dardo al expolítico, ya que Cristina Gallego llegó más tarde para analizar el "método actoral" del cofundador de Podemos. "Perdonad, me habéis pillado leyendo, y no era Calderón de la Barca, era el diario de Errejón", explicó la humorista tras haber arrancado con una dramática interpretación.

"Bienvenidos a mi academia de teatro, la escuela 'Cristina Pota', la he llamado así porque llevo desde el jueves con la tripa del revés. Perdón, cada tres minutos me vienen nauseas", comenzó explicando Gallego, haciendo referencia al día de la semana pasada en el que se destaparon las denuncias por agresión sexual de Íñigo Errejón.

Cristina Gallego analiza el "método actoral" de Errejón

Después de calentar la voz y el cuerpo con unos ejercicios, la colaboradora de El Gran Wyoming cortó de raíz. "Podéis calentar así o cómo lo hacía Errejón, tonteando por Telegram. Hablando de él, quiero que hoy analicemos en un profundidad su método actoral", adelantó la actriz antes de desglosar la "dicotomía persona-personaje" del exdiputado.

"Como sabéis, en la obra culmen de su carrera, 'Comunicado de dimisión', el político y actor declamaba ' he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona'. Esa contradicción es la que forja al buen actor, el que es capaz de hacer en la misma obra de héroe y de villano. De aliado feminista y de baboso", comenzó señalando Cristina Gallego.

"De encarnar a un niño de trece años o a un polla vieja", sentenció la humorista. Entonces, el programa recuperó algunas declaraciones de Errejón hablando sobre la cultura de la violación para evaluar sus dotes de actuación. "¡Por favor! Es que es muy bueno este chico, qué maravilla de interpretación. Gesto severo, ceño fruncido...", apuntó la compañera de El Gran Wyoming.

"En este país nadie ha interpretado como él el papel de aliado"

"Aunque bueno, con esto último no está claro si era el personaje disgustado o la persona intentando enfocar un escote, esto no lo sabemos. Pero en este caso, en este país nadie ha interpretado como Íñigo Errejón el papel de aliado", insistió antes de mostrar otro clip de una entrevista en la que el expolítico en el que aseguraba que no había más agresiones, si no que las mujeres se sentían más arropadas para denunciarlo.

"No solo una violación con penetración, si no para denunciar todos los abusos, violencias o situaciones incómodas, que son escalones que conducen hasta la violación", señalaba Errejón en el clip. "Mientras que el personaje afirma que el cuerpo de la mujer es 'territorio soberano exclusivamente de la mujer', la persona está pensando 'soberano cuerpo tiene esa mujer mamita'", apuntó entre risas la cómica.

Tomando unas últimas palabras de Errejón sobre las agresiones sexuales, Cristina Gallego lanzó una contundente sentencia. "Son muy importantes las medidas de prevención y alerta. Si ves al personaje en el escenario, prepárate para una chapa. Si ves a la persona en un bar, sal por patas", terminó alertando la humorista antes de finalizar su análisis sobre el caso.

"Es que esta interpretación es digna de Goya. Nada de mejor actor de reparto, porque está claro que el personaje de Errejón, hasta en una manifestación feminista, tiene que ser el prota", terminó sentenciando la colaboradora de El Gran Wyoming para finalizar su peculiar clase de interpretación de este lunes.